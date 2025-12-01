Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, tiếp tục gây sức ép, yêu cầu FAM cải tổ ngay để giữ nguồn tài trợ của chính phủ và lấy lại niềm tin người hâm mộ lẫn nhà tài trợ doanh nghiệp. Nhiều nhà tài trợ lớn đã cân nhắc rút lui vì lo ngại bê bối nhập tịch cùng cáo buộc FAM quản lý tài chính thiếu minh bạch, để xảy ra tình trạng nợ lương tại các CLB.

FAM có nguy cơ bị FIFA cấm vận, 7 cầu thủ nhập tịch lậu lao đao

Theo bà Yeoh, FAM phải đối diện với sai phạm, sẵn sàng nhận án phạt của FIFA nếu cần, thay vì im lặng.

Bà cũng nhấn mạnh AFC muốn vụ việc giữa FIFA và FAM phải khép lại trước tháng 3.2026, nên FAM buộc phải hành động.

Chính phủ đang chờ báo cáo của ủy ban độc lập do cựu thẩm phán Tun Md Raus Sharif đứng đầu, dự kiến công bố trong tháng 12.

Với những tác động liên tục và ngày càng quyết liệt hơn hiện nay từ KBS, cụ thể là từ bà bộ trưởng Hannah Yeoh, khiến có khả năng FAM dễ bị FIFA cấm vận ngay lập tức, vì có thể bị đánh giá đã có can thiệp vào công việc nội bộ của cơ quan bóng đá này vi phạm quy định của tổ chức bóng đá thế giới.