Trong năm nay, U.23 Việt Nam đã giành được nhiều thành tích đáng nể, mới nhất là ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia.

HLV Kim Sang-sik cho hay đội đã hoàn tất quãng thời gian rèn quân quan trọng ở TP.HCM. Đây là giai đoạn mà nhiều tuyển thủ phải hội quân trễ do lịch thi đấu dày đặc. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn duy trì được khối lượng tập luyện cần thiết, từ thể lực đến kỹ chiến thuật, nhằm bảo đảm U.23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân được dời lên ngày 3.12 – sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.

U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục HCV bóng đá nam SEA Games

Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ sự hồi hộp xen lẫn háo hức khi lần đầu dẫn dắt U.23 Việt Nam tại đấu trường SEA Games, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ làm hết khả năng để hoàn thành mục tiêu.

HLV Kim Sang-sik tại sân bay sáng 1.12 khởi hành sang Bangkok, Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặt chân tới Bangkok, U.23 Việt Nam sẽ lưu trú tại một khách sạn cao cấp do BTC SEA Games 33 bố trí. Khách sạn có phòng ốc rộng rãi, bể bơi vô cực và khu vực tập gym đầy đủ thiết bị.

Trước ngày xuất phát, HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách bằng quyết định gạch tên 5 cầu thủ. Những lựa chọn nhân sự này có thể khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi, nhưng theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông đều có những tính toán hợp lý cho mục tiêu chung của đội.