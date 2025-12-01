Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục HCV bóng đá nam SEA Games
Video Thể thao

U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục HCV bóng đá nam SEA Games

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
01/12/2025 11:13 GMT+7

Sáng 1.12.2025, đội U.23 Việt Nam lên đường sang Bangkok (Thái Lan), bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV tại SEA Games 33. Cả ban huấn luyện và các cầu thủ đều hứng khởi và tràn đầy quyết tâm.

Trong năm nay, U.23 Việt Nam đã giành được nhiều thành tích đáng nể, mới nhất là ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia.

HLV Kim Sang-sik cho hay đội đã hoàn tất quãng thời gian rèn quân quan trọng ở TP.HCM. Đây là giai đoạn mà nhiều tuyển thủ phải hội quân trễ do lịch thi đấu dày đặc. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn duy trì được khối lượng tập luyện cần thiết, từ thể lực đến kỹ chiến thuật, nhằm bảo đảm U.23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân được dời lên ngày 3.12 – sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.

U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục HCV bóng đá nam SEA Games

Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ sự hồi hộp xen lẫn háo hức khi lần đầu dẫn dắt U.23 Việt Nam tại đấu trường SEA Games, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ làm hết khả năng để hoàn thành mục tiêu.

U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục HCV bóng đá nam SEA Games - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik tại sân bay sáng 1.12 khởi hành sang Bangkok, Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặt chân tới Bangkok, U.23 Việt Nam sẽ lưu trú tại một khách sạn cao cấp do BTC SEA Games 33 bố trí. Khách sạn có phòng ốc rộng rãi, bể bơi vô cực và khu vực tập gym đầy đủ thiết bị.

Trước ngày xuất phát, HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách bằng quyết định gạch tên 5 cầu thủ. Những lựa chọn nhân sự này có thể khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi, nhưng theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông đều có những tính toán hợp lý cho mục tiêu chung của đội.

Tin liên quan

U.22 Việt Nam đổi 'thủ lĩnh' phút chót, Văn Khang đeo băng đội trưởng

U.22 Việt Nam đổi 'thủ lĩnh' phút chót, Văn Khang đeo băng đội trưởng

Việc Văn Trường chấn thương và lỡ hẹn SEA Games 33 buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh nhân sự ban cán sự. Và ở quyết định mới nhất, HLV Kim đã trao lại tấm băng đội trưởng U.22 Việt Nam cho một gương mặt quen thuộc: Văn Khang.

U.23 Việt Nam loại 5 cầu thủ, hướng đến SEA Games 33 với mục tiêu HCV

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33 HLV Kim Sang-sik Bangkok Thái Lan U.23 Việt Nam sang Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận