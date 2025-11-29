Ngày 29.11, trong buổi họp đội, HLV Kim Sang-sik đã chọn ban cán sự cho giải đấu sắp tới. Theo đó, băng đội trưởng thuộc về Văn Khang. Đây không phải là nhiệm vụ mới với tiền vệ của CLB Thể Công Viettel. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, anh chính là thủ quân của đội.

U.22 Việt Nam đổi 'thủ lĩnh' phút chót, Văn Khang đeo băng đội trưởng

Ngoài ra, Văn Khang còn có kinh nghiệm làm đội trưởng ở nhiều lứa tuyển trẻ Việt Nam. Vai trò đội phó bất ngờ được HLV Kim Sang-sik giao cho Đình Bắc. Chiều 29.11, đội tuyển U.22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Bà Rịa.

HLV Kim Sang-sik sẽ chia đội hình, cho các cầu thủ đá đối kháng và có những nhận định, đánh giá cuối cùng trước khi loại 5 cầu thủ, chốt danh sách dự SEA Games 33.

Ngày 1.12, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan, chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam.