U.22 Việt Nam đổi 'thủ lĩnh' phút chót, Văn Khang đeo băng đội trưởng
Video Thể thao

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
29/11/2025 17:52 GMT+7

Việc Văn Trường chấn thương và lỡ hẹn SEA Games 33 buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh nhân sự ban cán sự. Và ở quyết định mới nhất, HLV Kim đã trao lại tấm băng đội trưởng U.22 Việt Nam cho một gương mặt quen thuộc: Văn Khang.

Ngày 29.11, trong buổi họp đội, HLV Kim Sang-sik đã chọn ban cán sự cho giải đấu sắp tới. Theo đó, băng đội trưởng thuộc về Văn Khang. Đây không phải là nhiệm vụ mới với tiền vệ của CLB Thể Công Viettel. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, anh chính là thủ quân của đội.

Ngoài ra, Văn Khang còn có kinh nghiệm làm đội trưởng ở nhiều lứa tuyển trẻ Việt Nam. Vai trò đội phó bất ngờ được HLV Kim Sang-sik giao cho Đình Bắc. Chiều 29.11, đội tuyển U.22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Bà Rịa.

HLV Kim Sang-sik sẽ chia đội hình, cho các cầu thủ đá đối kháng và có những nhận định, đánh giá cuối cùng trước khi loại 5 cầu thủ, chốt danh sách dự SEA Games 33.

Ngày 1.12, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan, chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
