U.23 Campuchia rút lui, giờ thi đấu U.23 Việt Nam có ảnh hưởng?

Trên sân Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM), đội U.23 Việt Nam có buổi tập thứ 4 sau khi trở về từ Trung Quốc. Khi sắp sửa chính thức bước vào hành trình đòi lại tấm HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự mong muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ, hứng khởi. Vì thế, sau khi khởi động, Khuất Văn Khang cùng đồng đội được chơi minigame nhằm tăng sự gắn kết. Các cầu thủ mới được gọi bổ sung như Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình), Nguyễn Đức Việt (CLB Phú Thọ) cũng hòa nhập tốt với toàn đội.

Campuchia rút, lịch đấu U.23 Việt Nam đổi ngày nhưng vẫn giờ đẹp

Hiện tại, đội U.23 Việt Nam vẫn tập chưa đủ người do 3 cầu thủ gồm hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, trung vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bận thi đấu Cúp C1 châu Á cùng CLB Công an Hà Nội. Nhóm cầu thủ này sẽ lập tức bay vào TP.HCM, hội quân với toàn đội vào ngày 28.11.

Sau khi U.23 Campuchia rút khỏi giải, U.23 Singapore chuyển từ bảng C sang bảng A, lịch thi đấu của 2 bảng này sẽ được điều chỉnh. Trong khi đó, lịch thi đấu của đội U.23 Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Văn Khang và đồng đội sẽ đá trận mở màn SEA Games 33 vào ngày 3.12 (lịch cũ là 4.12). Đến ngày 11.12, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán đội U.23 Malaysia. Tất cả đều diễn ra vào lúc 16 giờ (lịch cũ là 18 giờ 30) trên sân Rajamangala.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, Songkhla (địa điểm đăng cai SEA Games chính của Thái Lan) sẽ tổ chức các môn cờ, kabaddi, bóng đá nam bảng B, judo, karate, vật, pencak silat, wushu, muay Thái và pétanque. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước đã khiến thành phố Hat Yai cùng nhiều khu vực trong tỉnh chìm sâu trong nước, buộc chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp, buộc nhiều môn phải chuyển gấp về Bangkok.

Trong thư gửi BTC SEA Games, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamrouen cho biết nước này quyết định rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, vật, wushu, pétanque, bóng đá và sepak takraw do “quan ngại lớn về an ninh”, đồng thời nhấn mạnh rằng Campuchia không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và quan chức trong bối cảnh phức tạp như hiện nay.

Dù vậy, Campuchia vẫn tiếp tục tham dự nhiều môn khác như bơi, điền kinh, e-sports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, teqball, ba môn phối hợp và bóng chuyền.