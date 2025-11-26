Mới đây, ban tổ chức SEA Games 33 quyết định dời địa điểm thi đấu bảng B môn bóng đá nam, với sự góp mặt của đội U.23 Việt Nam, Malaysia, Lào từ tỉnh Songkhla về thủ đô Bangkok. Quyết định này được chính thức công bố vào ngày 26.11.

Thái Lan dời địa điểm thi đấu vì lũ lụt, U.23 Việt Nam đá ở Bangkok

Nguyên nhân là tình hình lũ lụt phức tạp tại tỉnh Songkhla khiến khâu chuẩn bị cho SEA Games 33 bị cản trở. Tính đến tối 25.11, trước trận đấu đầu tiên của bảng B giữa U.23 Việt Nam và Lào 9 ngày, tỉnh Songkhla vẫn chìm trong biển nước.

Truyền thông Thái Lan cho biết mực nước cao nhất lên đến 3 m. Hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, những tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, các chuyến bay đều phải tạm hoãn.