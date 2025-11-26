Cristiano Ronaldo đã được bật đèn xanh để ra sân ngay từ những trận đầu của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup, sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Cộng hòa Ireland.

Tiền đạo 40 tuổi, người vừa có chuyến thăm Nhà Trắng theo lời mời của Tổng thống Donald Trump tuần trước, ban đầu đối mặt với án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực.

Cristiano Ronaldo được giảm án phạt, sẽ đá trận mở màn World Cup 2026

Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật FIFA hôm 25.11 quyết định giảm án xuống còn 1 trận và treo 2 trận còn lại trong thời hạn thử thách một năm.

Thực tế, Ronaldo đã thi hành xong án phạt bắt buộc khi anh vắng mặt ở trận cuối vòng loại World Cup gặp Armenia tuần trước.

Trước đó, nam cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong trận thua sốc trước Cộng hòa Ireland ngày 13.11.

Anh được xác định có hành vi thúc cùi chỏ vào hậu vệ Dara O'Shea. Trước sự cố này, Ronaldo từng 13 lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp nhưng chưa từng bị truất quyền thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.