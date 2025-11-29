Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Kim Sang-sik ‘mất ngủ’ trước ngày cùng U.23 Việt Nam dự SEA Games
Video Thể thao

HLV Kim Sang-sik ‘mất ngủ’ trước ngày cùng U.23 Việt Nam dự SEA Games

Đồng Nguyên Khang - Tiểu Bảo
29/11/2025 09:15 GMT+7

HLV Kim Sang-sik thừa nhận “mất ngủ” trước giờ chốt danh sách 23 cầu thủ U.23 Việt Nam dự SEA Games 33, giữa lúc đội vừa hội đủ lực lượng và phải tìm phương án thay thế tiền vệ Văn Trường chấn thương.

Chiều 28.11, đội tuyển U.23 Việt Nam chào đón 3 gương mặt quan trọng gồm tiền đạo Đình Bắc và 2 hậu vệ Lý Đức, Minh Phúc, sau khi giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) có chiến thắng quan trọng 2-1 trước CLB Bắc Kinh tại AFC Champions League 2.

Như vậy, lần đầu tiên kể từ đợt tập trung quan trọng tại TP.HCM, đội U.23 Việt Nam đã đầy đủ quân số 28 cầu thủ. Dự kiến toàn đội sẽ có trận đấu nội bộ vào chiều 29.11 trước khi ông Kim chốt 23 cái tên chính thức tham dự SEA Games 33.

Vào lúc này, U.23 Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt, với 10 cái tên đang chen chúc trên hàng công. Việc Đình Bắc ghi bàn ở giải châu Á sẽ giúp HLV Kim Sang-sik tự tin hơn rất nhiều khi đối diện bài toán chọn người khiến ông "mất ngủ".

HLV Kim Sang-sik ‘mất ngủ’ trước ngày cùng U.23 Việt Nam dự SEA Games

"Tôi cảm ơn HLV Polking và CLB CAHN. Ban đầu 3 cầu thủ của CLB này chưa thể lên hội quân trong hôm nay được. Nhưng cuối cùng CLB CAHN đã tạo điều kiện để họ góp mặt. Đội bóng đã vì bóng đá Việt Nam cho cầu thủ lên tập trung sớm.

Ngày mai đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ công bố danh sách chính thức. Với tư cách HLV trưởng, điều này thực sự khó.

Tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi. Họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ. Tôi cố gắng thận trọng và tìm đội hình tốt nhất để công bố vào ngày mai", ông Kim nói.

