Highlight U.17 Malaysia 2-1 U.17 Singapore: Nỗ lực ngược dòng bất thành
Video Thể thao

Quỳnh Phương
28/11/2025 21:50 GMT+7

U.17 Malaysia thắng 2-1 trước U.17 Singapore, dù đối thủ nỗ lực ngược dòng nhưng không thể tạo khác biệt, qua đó giúp Malaysia tiếp tục bám đuổi U.17 Việt Nam ở bảng C.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

U.17 Việt Nam 4-0 U.17 Ma Cao: Chiến thắng tưng bừng lấy lại ngôi đầu

U.17 Việt Nam thắng tưng bừng 4-0 trước U.17 Ma Cao, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng một cách thuyết phục và tạo đà tâm lý mạnh mẽ cho cuộc đua vào vòng sau.

U.23 Campuchia rút lui, giờ thi đấu U.23 Việt Nam có ảnh hưởng?

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Khám phá thêm chủ đề

Highlight u.17 malaysia u.17 singapore Ngược dòng U17 Châu Á 2026
Bình luận (0)

