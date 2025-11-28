Highlight U.17 Malaysia 2-1 U.17 Singapore: Nỗ lực ngược dòng bất thành

U.17 Malaysia thắng 2-1 trước U.17 Singapore, dù đối thủ nỗ lực ngược dòng nhưng không thể tạo khác biệt, qua đó giúp Malaysia tiếp tục bám đuổi U.17 Việt Nam ở bảng C.