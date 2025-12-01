Bộ trưởng Malaysia hối thúc khiến FAM nguy cơ bị FIFA cấm vận, 7 cầu thủ nhập tịch lậu ‘trên lửa’

Bộ trưởng thể thao liên tục hối thúc FAM: "Họ không thể kéo dài thêm nữa"

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS), bà Hannah Yeoh một lần nữa hối thúc FAM "phải khẩn trương cải cách, thay đổi để duy trì nguồn tài trợ của chính phủ".

Qua đó, cũng để giành lại niềm tin của người hâm mộ và các nhà tài trợ doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa, bộ này đang mong muốn cơ quan bóng đá Malaysia phải xem xét chấp nhận mọi sai sót và án phạt từ FIFA, để mở đường cho một cuộc cải tổ lớn, thay vì im lặng như hiện nay và khả năng nộp đơn kháng cáo lên CAS phải rõ ràng, có những chứng cứ mới cụ thể.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt. Nay có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia đang có một loạt diễn biến mới, bao gồm nhiều nhà tài trợ chính của FAM xem xét rút lui vì e ngại ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc. FAM còn bị cáo buộc hoạt động tài chính mờ ám, và việc chậm trả lương tại các CLB trong nước cũng là vấn đề cơ quan này không giải quyết được cho đến nay.

Từ đó, sự thất vọng của công chúng cũng gia tăng giữa bối cảnh thành tích của các đội tuyển Malaysia không ổn định, từ cấp đội tuyển cho đến các đội trẻ. Điều này đã khiến nhiều người xem, đó chính là sự quản lý yếu kém của FAM với các chương trình phát triển cầu thủ trẻ, theo New Straits Times.

"Đây còn là thực trạng của việc tài trợ. Đối với FAM, họ không thể kéo dài thêm nữa", bà Hannah Yeoh phát biểu tại một sự kiện có tên Unity Cup ngày 30.11. Trước đó, bà Yeoh cũng nhấn mạnh: "Ban lãnh đạo FAM cần thay đổi", khi trả lời phỏng vấn nhà báo Zulhelmi Zainal Azam kênh Astro Arena ngày 28.11.

Bà Hannah Yeoh cũng lưu ý, sự cấp bách trong vụ việc bê bối của FAM, rằng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm vụ việc đang diễn ra giữa FIFA và FAM vào tháng 3.2026. Do đó, cơ quan này phải có những hành động cụ thể.

7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia?

"Chúng tôi đang chờ báo cáo của Tun Md Raus Sharif (một cựu thẩm phán ở Malaysia đứng đầu một ủy ban độc lập điều tra toàn bộ sự việc nhập tịch lậu của FAM, và sẽ có kết quả trong tháng 12). Sau đó, kết quả từ báo cáo này sẽ được xem xét và tìm ra mọi nguyên nhân cụ thể", bà Hannah Yeoh cho biết thêm.

Mặc dù vậy, với những tác động liên tục và ngày càng quyết liệt hơn hiện nay từ KBS, cụ thể là từ bà bộ trưởng Hannah Yeoh, khiến có khả năng FAM dễ bị FIFA cấm vận ngay lập tức, vì có thể bị đánh giá đã có can thiệp vào công việc nội bộ của cơ quan bóng đá này vi phạm quy định của tổ chức bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, bà Hannah Yeoh khẳng định những đề nghị này vẫn trong phạm vi quy định. Bà cho biết thêm: "Chính phủ không thể đơn giản cắt đứt quan hệ với FAM, vì các cầu thủ và CLB vẫn gắn bó với hệ sinh thái bóng đá quốc gia. Tất cả những cầu thủ này vẫn còn trong hệ sinh thái của FAM. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể xóa sổ FAM".

Nhưng bà Hannah Yeoh cũng khẳng định rõ ràng rằng, cải cách là điều không thể thương lượng nếu FAM muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ. "Họ phải thay đổi. Đó là một thực tế mà họ không thể tránh khỏi", bà Hannah Yeoh nhấn mạnh.

Thêm cầu thủ nhập tịch bị CLB sa thải, tương lai mờ mịt

Sau 2 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển Malaysia là Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado bị CLB sa thải, khiến phải rơi vào cảnh thất nghiệp. Đã có thêm cầu thủ thứ 3 rơi vào hoàn cảnh này là cầu thủ Imanol Machuca, người Argentina, bị CLB Velez Sarsfield chấm dứt hợp đồng và trả về CLB chủ quản ở Brazil là Fortaleza.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

Imanol Machuca đã thi đấu chỉ 17 phút trong trận đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng nay đã phải trả một cái giá quá đắt.

Machuca cùng với Palmero, Holgado và Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, là 7 cầu thủ nhập tịch trái phép đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Họ đang cùng bị treo giò 12 tháng và phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng).

FAM hiện xác nhận sẽ kháng cáo phán quyết lên CAS. Trong khi có tin 7 cầu thủ nhập tịch vì tương lai mờ mịt khó trở lại thi đấu đỉnh cao, cũng đang chờ động thái của FAM ở CAS có thành công hay không, với dự định sẽ kiện tổ chức này để đòi quyền lợi.