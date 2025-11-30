Truyền thông Malaysia: ‘U.17 Việt Nam thắng thật đẳng cấp, phá hủy giấc mơ châu Á của chúng ta’

Gặp U.17 Malaysia ở trận đấu quyết định cho ngôi đầu bảng C, qua đó giành quyền dự VCK U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam nhập cuộc với tinh thần rất cao. Chỉ sau hiệp 1, thầy trò HLV Cristiano Roland đã dẫn trước U.17 Malaysia 2-0 nhờ các bàn thắng của Mạnh Cường và Anh Hào. Tiếp đà hưng phấn, sang hiệp 2, Văn Dương và Sỹ Bách ghi thêm 2 bàn, giúp U.17 Việt Nam có thắng lợi 4-0.

Đánh bại U.17 Malaysia 4-0, U.17 Việt Nam hiên ngang đứng đầu bảng C, giành quyền tham dự VCK U.17 châu Á 2026. Trải qua 5 trận vòng loại, U.17 Việt Nam toàn thắng, ghi đến 30 bàn và không để thủng lưới bàn thua nào.

U.17 Việt Nam được tổ chức tốt, ở đẳng cấp cao hơn U.17 Malaysia

Trang Bharian của Malaysia đánh giá: “Chất lượng lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam là điều không cần phải bàn cãi. Họ được tổ chức tốt và có đa dạng mảng miếng khi tấn công. Xuyên suốt trận đấu, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội cũng được thể hiện rõ khi U.17 Việt Nam khiến các cầu thủ trẻ Malaysia phải vất vả chống đỡ. U.17 Việt Nam có 15 điểm, thắng 5 trận đều thuyết phục và rất xứng đáng với tấm vé dự giải châu Á”.

U.17 Việt Nam giành vé dự VCK U.17 châu Á 2026 đầy thuyết phục ẢNH: VFF





Việc bóng đá Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch lậu 7 cầu thủ tại vòng loại Asian Cup 2027 khiến nhiều CĐV nước này phẫn nộ. Vì thế, thay vì chờ đợi các trận đấu của đội tuyển quốc gia, màn trình diễn của cầu thủ trẻ Malaysia lại nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Sau khi U.17 Malaysia thua đậm U17 Việt Nam, không thể dự giải châu Á, ký giả trang Metro tỏ ra đầy tiếc nuối: “Trong suốt 90 phút, các cầu thủ trẻ của Malaysia đã thi đấu đầy nỗ lực, liên tục đuổi theo bóng. Dường như mỗi cầu thủ mang trên mình áo Malaysia đều cảm nhận được rằng phía họ có rất nhiều người đang theo dõi, mong muốn đội có thể đánh bại U.17 Việt Nam. Dù vậy, U.17 Malaysia đã không thể làm nên bất ngờ. U.17 Việt Nam giành trọn 3 điểm để đứng đầu, phá hủy giấc mơ của U.17 Malaysia”.

Trong khi đó, tờ New Straits Times bình luận: “U.17 Malaysia đã không thể giành quyền tham dự U.17 châu Á vào năm sau khi phải chịu thất bại nặng nề 0-4 trước U.17 Việt Nam. Cả hai đội bước vào trận đấu quyết định với cùng 12 điểm, nhưng U.17 Việt Nam tạm dẫn đầu. Đội chủ nhà đã dồn ép chúng ta ngay sau tiếng còi khai cuộc, mở tỷ số chỉ sau 4 phút khi Minh Cường tận dụng sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của Malaysia. Tiếp đến, họ gần như thống trị mọi thông số tấn công trên sân, ghi thêm 3 bàn vào lưới U.17 Malaysia. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã hoàn thành chiến dịch vòng loại với 15 điểm tuyệt đối, giữ sạch lưới. Đó là một thành tích đáng nể của họ”.

U.17 Việt Nam ghi đến 30 bàn sau 5 trận và không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào ẢNH: VFF

Trên kênh Astro Arena, nhà báo Muzaffar Musa cũng đánh giá U.17 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với chiếc vé đi tiếp.

“Ước mơ giành quyền tham dự VCK U.17 châu Á tại Ả Rập Xê Út vào năm sau của đội tuyển U.17 quốc gia đã tan thành mây khói. U.17 Malaysia không thể hiện được nhiều điều, phải thua 0-4 trước U.17 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của bảng C. Đội chủ nhà rõ ràng có đẳng cấp và thực lực cao hơn hẳn U.17 Malaysia. Tuy nhiên, tương lai của U.17 Malaysia vẫn còn nguyên phía trước. Mong rằng toàn đội sẽ mạnh mẽ đứng dậy sau trận thua thảm này, có những kết quả tốt hơn ở các giải trong tương lai”, ông Muzaffar Musa bình luận.

