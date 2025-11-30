Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam lập kỳ tích giành vé đi châu Á: VFF thưởng nóng 600 triệu đồng

U.17 Việt Nam chủ động chơi "phủ đầu"

U.17 Việt Nam bước vào trận “chung kết” bảng C vòng loại U.17 châu Á với vị trí nhất bảng trong khi U.17 Malaysia xếp nhì vì kém hiệu số. Chỉ cần hòa là thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giành vé đến VCK và U.17 Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế.

Bóng đá Malaysia đang trong khủng hoảng vì bê bối nhập tịch và FAM hiện giờ rất quan tâm đến bóng đá trẻ để cố gắng lấy lại hình ảnh trên trường quốc tế. Hôm nay, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia sang tận Việt Nam dự khán sân PVF để cổ vũ cho các cầu thủ.

U.17 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo khác biệt. Phút thứ 4, từ quả đá phạt đầu trận, thủ môn U.17 Malaysia đẩy bóng ra đúng vị trí Văn Dương băng vào rồi chuyền cho Mạnh Cường dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà càng dễ triển khai thế trận pressing tầm cao, khiến U.17 Malaysia liên tục rơi vào thế chống đỡ.

U.17 Việt Nam 4-0 U.17 Malaysia: Thầy trò HLV Roland giành vé đến VCK

Mạnh Cường mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 Ảnh: Chụp màn hình

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, U.17 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Sỹ Bách và Minh Thủy đều có cơ hội dứt điểm nhưng thiếu một chút chính xác để nhân đôi cách biệt. Một lần khác, bóng còn tìm đến cột dọc sau cú đá bồi của Sỹ Bách. Trên mặt trận phòng ngự, thủ môn Lý Xuân Hòa có tình huống cứu thua xuất sắc trước pha dứt điểm cận thành của Nabil, qua đó giữ vững lợi thế.

HLV Roland và ban huấn luyện ăn mừng bàn thắng thứ hai của U.17 Việt Nam

Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng chuyển hóa thành bàn thắng thứ hai. Phút 43, Văn Dương đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang cho Anh Hào dứt điểm tung lưới, nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.

Văn Dương chói sáng nhưng gặp chấn thương đáng tiếc

Bước sang hiệp 2, U.17 Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công và kịch bản hiệp 1 lặp lại. Ngay phút 50, từ một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, Văn Dương dứt điểm hai nhịp ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà. Đây là trận đấu thể hiện rõ dấu ấn của cầu thủ này khi anh vừa ghi bàn, vừa kiến tạo và liên tục tạo ra sóng gió cho hàng phòng ngự U.17 Malaysia.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Văn Dương

Văn Dương đã có bàn thắng cho riêng mình sau 2 pha kiến tạo đẳng cấp

Tuy nhiên, sau đó U.17 Việt Nam liên tiếp chịu tổn thất về lực lượng. Phút thứ 60, Văn Dương - cầu thủ chơi nổi bật nhất từ đầu trận - buộc phải rời sân vì chấn thương.

Không lâu sau, đến lượt Đại Nhân phải nằm cáng rời sân, khiến ban huấn luyện bắt buộc thay đổi nhân sự. Mạnh Quân được tung vào thay thế, trong khi Quý Vương cũng rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam.

Tới phút 74, Sỹ Bách xử lý bóng đầy tinh tế trong vòng cấm U.17 Malaysia, trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 cho U.17 Việt Nam. Chiến thắng này đưa U.17 Việt Nam đến với VCK U.17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng và ấn tượng hơn nữa là không để lọt lưới bất kỳ bàn nào. Trước đó, U.17 Việt Nam đã giành các chiến thắng: 6-0 trước U.17 Singapore, 14-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana, 2-0 trước U.17 Hồng Kông và 4-0 trước U.17 Ma Cao.

Sỹ Bách ấn định tỷ số 4-0 cho U.17 Việt Nam

Chủ tịch VFF khen ngợi, U.17 Việt Nam được thưởng lớn

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng kết quả tốt đẹp mà U.17 Việt Nam đã giành được: "U.17 Việt Nam thi đấu rất chững chạc, lối chơi sắc sảo, hiện đại. Tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh. HLV Roland cùng ban huấn luyện đã giúp cho các cầu thủ trẻ thể hiện được màn biểu diễn đáng khen ngợi. Sự thành công của U.17 Việt Nam càng khẳng định tầm nhìn sâu của VFF, đã đầu tư đúng hướng, bài bản cho bóng đá trẻ - tương lai của bóng đá Việt Nam. U.17 Việt Nam cùng các đội trẻ khác, đội tuyển khác được chăm lo tốt, có định hướng rõ ràng".

VFF đã quyết định thưởng nóng cho U.17 Việt Nam 600 triệu đồng với thành tích vừa giành vé vào VCK U.17 châu Á vừa giữ sạch lưới và toàn thắng (ghi 30 bàn) vòng bảng.

Như vậy trong năm 2025, tính đến thời điểm này đã đạt được thành tích xuất sắc, với việc 6 đội giành vé dự VCK châu Á. Gồm: U.17 Việt Nam, U.23 Việt Nam, futsal nam, đội tuyển nữ Việt Nam, U.20 nữ Việt Nam.

Vòng loại U.17 châu Á 2026 được tổ chức theo thể thức mới. Tổng cộng 38 đội tuyển được chia vào 7 bảng, trong đó 3 bảng có 6 đội và 4 bảng có 5 đội. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào VCK. Bên cạnh đó, có 9 đội không phải thi đấu vòng loại, gồm chủ nhà Qatar (đồng thời là chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội lọt vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

VCK U.17 châu Á sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. 8 đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.

Quyền Chủ tịch FAM dự khán sân PVF, ra về trước khi trận kết thúc Hôm nay, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã sang Việt Nam và trực tiếp có mặt trên khán đài sân PVF để theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Sự xuất hiện của ông cho thấy kỳ vọng lớn mà bóng đá Malaysia đặt vào thế hệ U.17, nhất là trong bối cảnh nền bóng đá nước này đang đối diện nhiều vấn đề và cần một cú hích tinh thần từ các đội tuyển trẻ. Tuy nhiên, trước khi trận đấu khép lại, ông đã rời sân sớm. Hình ảnh ấy phần nào phản ánh sự thất vọng khi đội bóng trẻ Malaysia không thể tạo nên màn trình diễn như mong đợi. Quyền Chủ tịch FAM Datuk Wira Yusoff Mahadi