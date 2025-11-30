Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiền vệ U.23 Việt Nam Nguyễn Văn Trường nói điều xúc động sau ca phẫu thuật

Thu Bồn
Thu Bồn
30/11/2025 16:03 GMT+7

Sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước, tiền vệ Nguyễn Văn Trường đã có những chia sẻ đầu tiên. Anh gửi lời cảm ơn chân thành, hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và đồng thời chúc các đồng đội ở U.23 Việt Nam thi đấu thành công.

Văn Trường về Hà Nội sau ca phẫu thuật ở TP.HCM

Ngày 30.11, sao U.23 Việt Nam - Nguyễn Văn Trường đã đăng tải thông điệp trấn an người hâm mộ. Tình hình sức khỏe của anh hiện tại đã ổn định và sẽ bước vào giai đoạn hồi phục.

Văn Trường bày tỏ: "Hôm nay là ngày Trường trở về Hà Nội sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước. Hiện tại, sức khỏe của Trường đã ổn định. Những ngày vừa qua, Trường muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bác Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T, anh Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và các đồng đội tại đội tuyển U.23 Việt Nam, ban lãnh đạo và tập thể CLB bóng đá Hà Nội đã tạo những điều kiện tốt nhất để Trường có cơ hội thực hiện ca phẫu thuật thành công tại TP.HCM. Trường cũng muốn gửi lời cám ơn từ tận đáy lòng tới ban lãnh đạo và tập thể y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cùng Bệnh viện Vinmec đã phối hợp trao đổi, chăm sóc tận tình, đồng hành cùng Trường sau ca phẫu thuật".

Tiền vệ U.23 Việt Nam Nguyễn Văn Trường nói điều xúc động sau ca phẫu thuật- Ảnh 1.

Văn Trường bỏ lỡ SEA Games 33 đầy đáng tiếc

ẢNH: FBNV

Bên cạnh lời cảm ơn chân thành tới nhiều cá nhân và tập thể đã hỗ trợ mình trong giai đoạn khó khăn này, Văn Trường còn hứa với người hâm mộ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. "Trường muốn cảm ơn những lời động viên, những tin nhắn khích lệ đến từ người hâm mộ đã dành cho Trường và đặc biệt là gia đình đã luôn yêu thương động viên. Trường sẽ cố gắng tuân thủ đúng phác đồ điều trị, nỗ lực hồi phục từng ngày để sớm trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, không phụ sự tin tưởng và tình cảm của mọi người", tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ.

Ngoài ra, tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội cũng không quên gửi lời chúc thành công đến đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 nói chung và các đồng đội ở đội tuyển U.23 nói riêng.

Tổn thất lớn của U.23 Việt Nam

Trước đó, Văn Trường đã dính chấn thương nặng trong trận đấu gặp U.23 Hàn Quốc tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra ở Trung Quốc.

Tiền vệ của CLB Hà Nội sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn bỏ lỡ SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026 sắp tới. Đây là tổn thất lớn về mặt lực lượng đối với U.23 Việt Nam, trước khi bắt đầu hành trình chinh phục HCV ở đại hội khu vực.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Văn Trường đã cống hiến suốt quá trình chuẩn bị vừa qua, từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U.23 châu Á 2026, đóng góp vào thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam. Cậu ấy chấn thương là tiếc nuối khiến tôi đau lòng. 

Chúng tôi cố gắng tìm ra nhân tố thay thế Văn Trường. Tôi có thấy hình ảnh Văn Trường vừa phẫu thuật thành công. Do đang bận việc ở U.23 Việt Nam nên tôi chưa thể đến thăm trực tiếp. Thông qua phiên dịch, tôi sẽ gửi món quà đặc biệt để khích lệ cậu ấy".

