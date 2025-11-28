HLV Kim Sang-sik bối rối: ‘Tôi mất ngủ vì chốt danh sách U.23 Việt Nam, đau lòng vì Văn Trường’

HLV Kim Sang-sik trong buổi phỏng vấn chiều 28.11 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Quá khó để loại ai ở U.23 Việt Nam

Trong buổi trao đổi cởi mở với báo chí chiều 28.11 trên sân Bà Rịa, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ về bài toán khó khi phải nói lời tạm biệt với 5 học trò, chốt danh sách 23 thành viên chính thức của đội tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 33.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Ngày mai đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ công bố danh sách chính thức. Với tư cách HLV trưởng, điều này thực sự khó.

Tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi. Họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ. Tôi cố gắng thận trọng và tìm đội hình tốt nhất để công bố vào ngày mai".

Văn Trường đã cống hiến rất nhiều

Bộ 3 cầu thủ CLB CAHN là Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc đã tập cùng U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Một trong những thách thức lớn nhất của chiến lược gia sinh năm 1976 là tìm người thay thế Văn Trường - tiền vệ quan trọng đã bất ngờ bị chấn thương ở Trung Quốc và sớm nói lời chia tay SEA Games 33.

Ông Kim bày tỏ: "Văn Trường đã cống hiến suốt quá trình chuẩn bị vừa qua, từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U.23 châu Á 2026, đóng góp vào thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Cậu ấy chấn thương là tiếc nuối khiến tôi đau lòng. Chúng tôi cố gắng tìm ra nhân tố thay thế Văn Trường. Hôm nay, chúng tôi tập luyện, đến ngày mai (29.11) sẽ đá nội bộ. Tôi sẽ đánh giá và tìm ra nhân tố thay thế phù hợp.

Tôi có thấy hình ảnh Văn Trường vừa phẫu thuật thành công. Do đang bận việc ở U.23 Việt Nam nên tôi chưa thể đến thăm trực tiếp. Thông qua phiên dịch, tôi sẽ gửi món quà đặc biệt để khích lệ cậu ấy".