Ngôi sao U.23 Việt Nam Văn Trường phẫu thuật thành công, hẹn ngày trở lại sân cỏ

Cụ thể, ca phẫu thuật của Văn Trường được diễn ra thành công vào chiều 26.11, tại một bệnh viện ở TP.HCM. Người thực hiện là bác sĩ Phạm Quốc Hùng, gương mặt tên tuổi, từng phẫu thuật cho rất nhiều tuyển thủ quốc gia như Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Bùi Vĩ Hào, Vũ Văn Thanh, Châu Ngọc Quang... Hiện tại, trụ cột của đội U.23 Việt Nam được chỉ định ở lại bệnh viện 1 tuần để tiếp tục theo dõi tình hình. Sau đó, anh trở về CLB Hà Nội để tập hồi phục.

Văn Trường được Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Đặng Vinh Quang thăm hỏi, động viên ẢNH: CLB HÀ NỘI

Văn Trường đã tươi tỉnh, rạng rỡ hơn 1 ngày sau phẫu thuật ẢNH: CLB HÀ NỘI

Trước đó, Văn Trường dính chấn thương trong trận gặp đội U.23 Hàn Quốc ở giải giao hữu quốc tế CFA China Team 2025. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị đứt dây chằng gối phải.

Văn Trường sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải này. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chia tay SEA Games 33 lẫn vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Sự vắng mặt của tiền vệ CLB Hà Nội là tổn thất lớn đối với đội U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, Văn Trường vẫn còn rất trẻ nên quá trình hồi phục sẽ được rút ngắn đáng kể. Hy vọng tiền vệ sinh năm 2003 sẽ sớm trở lại mạnh mẽ.

Về phía đội U.23 Việt Nam, sau khi Văn Trường chấn thương, HLV Kim Sang-sik triệu tập thêm 3 tiền vệ là Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Đức Việt (CLB Phú Thọ) để lắp ráp, thử nghiệm. Ngoài ra, đội U.23 Việt Nam còn có một số tiền vệ trung tâm chất lượng khác là Nguyễn Xuân Bắc (CLB PVF-CAND), Nguyễn Thái Sơn (CLB Ninh Bình) hay Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM).