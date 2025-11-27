Tiền vệ Đức Huy cầu hôn nữ MC xinh đẹp của VTV: ‘Chốt đơn’

Màn "chốt đơn" lầy lội đúng chất Đức Huy

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tiền vệ Phạm Đức Huy đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi đăng tải bức ảnh quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái - MC Huyền Trang tại một địa điểm đầy lãng mạn, khi bối cảnh phía sau là hàng ngàn ổ khóa tình yêu.

Vốn nổi tiếng là "cây hài" của các đội tuyển Việt Nam trước đây, ngay cả trong giây phút trọng đại, Đức Huy vẫn không quên thể hiện sự vui tính đặc trưng. Anh viết dòng trạng khiến ai đọc cũng phải bật cười: "Đang đùa đùa. Ai ngờ gật đầu thật! Xin lỗi tất cả anh em! Từ nay tăng 2 thiếu vắng 1 nhân tố chủ lực! Chốt đơn!".

Khung cảnh lãng mạn khi Đức Huy cầu hôn nữ MC của VTV ẢNH: FBNV

Trong ảnh, nữ MC xinh đẹp của VTV không giấu được niềm hạnh phúc, khoe chiếc nhẫn lấp lánh. Động thái này thay cho lời xác nhận chính thức rằng, cặp đôi trai tài gái sắc đã sẵn sàng "về chung một nhà".

Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết của Đức Huy nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Bên cạnh lời chúc từ người hâm mộ, phần bình luận trở thành "đại hội" của giới cầu thủ Việt Nam. Đáng chú ý, nhiều tuyển thủ quốc gia và các đồng đội, bạn thân của Đức Huy tại CLB Công an TP.HCM đã nhanh chóng tràn vào "cà khịa".

Cái kết viên mãn cho chuyện tình "chị ơi, anh yêu em"

Trước khi đi đến cái kết ngọt ngào này, chuyện tình của Đức Huy và MC Huyền Trang đã nhận được sự quan tâm từ công chúng. Dịp 8.3.2025, Đức Huy chính thức công khai bạn gái bằng bộ ảnh đôi theo phong cách Ả Rập cực ngầu. Điều khiến khán giả thích thú ở cặp đôi này là sự tương tác "lầy lội" và đáng yêu trên mạng xã hội.

Giây phút lãng mạn của cặp đôi được nhiều người yêu thích ẢNH: FBNV

Dù MC Huyền Trang hơn bạn trai 2 tuổi, nhưng sự đẹp đôi và tính cách hài hước của cả hai khiến họ trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng bóng đá. Với màn cầu hôn thành công này, người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày để chờ đợi thiệp hồng từ "hoàng tử Ả Rập" và nữ MC duyên dáng của VTV.