Đình Bắc lập công, CLB CAHN ngược dòng ngoạn mục hạ CLB Trung Quốc: Xuất sắc vào vòng 16 đội châu Á

Thủ môn Nguyễn Filip lại khiến CLB CAHN thủng lưới

Ở trận lượt đi với CLB Bắc Kinh (Trung Quốc), CLB CAHN từng đánh rơi chiến thắng bởi bàn thua oan uổng đến từ đường chuyền sai của thủ môn Nguyễn Filip. Và rồi, kịch bản trên lặp lại ở trận tái đấu tối 27.11, khi Nguyễn Filip lại mắc sai lầm, biếu không cho đối thủ bàn thắng.

Thủ môn Nguyễn Filip lại mắc sai lầm ẢNH: MINH TÚ

Ngay phút 11, CLB Bắc Kinh tràn đội hình gây áp lực lên hàng thủ CLB CAHN. Bóng được chuyền về Nguyễn Filip, trước khi chân sút Guga Rodrigues của Bắc Kinh lao lên áp sát.

Tuy nhiên, thay vì phá bóng an toàn, Nguyễn Filip lại xử lý chần chừ, để đối thủ băng vào rất gần. Lúc này, người gác đền sinh năm 1992 mới phá bóng lên, nhưng bóng lại dội chân Rodrigues đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự CLB CAHN.

Bàn thua... lãng xẹt khiến CLB CAHN gặp vấn đề tâm lý. Liên tục 10 phút sau đó, cầu môn Nguyễn Filip đối diện sóng gió khi các hậu vệ xử lý lóng ngóng. Tiêu biểu là tình huống phút 15, khi Adou Minh lúng túng phá bóng thẳng vào người đồng đội Stefan Mauk. Tiền đạo Bắc Kinh băng vào dứt điểm, nhưng may mắn hậu vệ CAHN đã phá bóng giải nguy kịp thời.

Đang chịu áp lực, CLB CAHN lại có cơ hội vàng để gỡ hòa từ pha để bóng chạm tay của hậu vệ Bắc Kinh trong vòng cấm ở phút 26. Dù vậy, trên chấm phạt đền, Leo Artur lại thực hiện cú đặt lòng dễ đoán, để thủ môn đối phương đổ người tóm gọn.

Thủ môn Bắc Kinh hóa giải quả phạt đền của Leo Artur ẢNH: MINH TÚ

Dù muốn đẩy cao đội hình tấn công, nhưng trước khả năng tranh chấp tốt và pressing quyết liệt của CLB Bắc Kinh, học trò HLV Alexandre Polking gần như không có cơ hội. CLB CAHN triển khai lên bóng chậm, dễ đoán. Những pha bóng dài của Văn Đô cùng đồng đội không làm khó được hàng thủ cao lớn bên phía Bắc Kinh.

Chiến đấu đến cùng

Sang hiệp 2, CLB CAHN dồn lên tấn công ào ạt. Thầy trò Polking đã ở thế chân tường, bởi một thất bại đồng nghĩa hành trình tại AFC Champions League 2 kết thúc tại đây.

Trước áp lực của CLB CAHN, hàng thủ Bắc Kinh đã để lộ khoảng trống. Phút 55, Leo Artur pressing quyết liệt, khiến trung vệ Ngadeu lúng túng phá bóng thẳng vào người tiền vệ Brazil. Thế nhưng, bóng từ người Artur lại đi... dội cột dọc, khiến CLB CAHN mất bàn thắng.

Đến phút 59, CLB CAHN lại có pha phối hợp ăn ý. Đình Bắc che chắn bóng khéo léo rồi chuyền ngang thuận lợi cho Vitao sút chân trái, nhưng một lần nữa, thủ môn Bắc Kinh cứu nguy bằng chân kịp thời.

CLB CAHN (áo đỏ) bế tắc ẢNH: MINH TÚ

Do mạo hiểm đẩy cao đội hình, hàng thủ CAHN cũng nhiều lần để đối thủ tung đòn phản công, đặt các trung vệ như Adou Minh, Hugo Gomes vào thế 2 đánh 2 hoặc 2 đánh 3. Tuy nhiên, cũng giống hiệp 1, các chân sút đội khách Trung Quốc dứt điểm thiếu sắc bén, khiến cơ hội nhân đôi cách biệt trôi qua, dù cầu môn rộng mở. Đơn cử như pha sút chân trái chệch cột của Fang Hao ở phút 68, lãng phí pha phối hợp bật tường đẹp mắt của Bắc Kinh.

Nỗ lực của CLB CAHN phải đến phút 76 mới được đền đáp. Sau pha tấn công ở cánh trái, hậu vệ CLB Bắc Kinh lóng ngóng phá bóng thẳng vào... người của Stefan Mauk.

Lần này, bóng bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của đội khách. May mắn không còn đứng về phía đội bóng Trung Quốc.

Chỉ cần thêm 1 bàn, CLB CAHN sẽ đi tiếp. Học trò ông Polking tiếp tục ào lên. Phút 88, Quang Hải bắt vô lê bóng sống đẹp mắt khiến thủ môn Bắc Kinh phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Màn ngược dòng ngoạn mục của CLB CAHN khép lại ở phút 90+1, khi Đình Bắc ập vào đá bồi cận thành tung lưới Bắc Kinh, giúp chủ nhà thắng chung cuộc 2-1. Chiến thắng ấn tượng giúp CLB CAHN thẳng tiến vòng 16 đội AFC Champions League 2 sớm một lượt đấu.

Ở trận còn lại, Macarthur (Úc) thắng Tai Po (Hồng Kông) với tỷ số 2-1, qua đó giữ ngôi đầu.



