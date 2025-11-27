FIFA cử chuyên gia xịn sát cánh cùng VFF: Việt Nam có thêm 'vua áo đen' ở giải quốc tế

Ngày 27.11 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ khai mạc khóa học giám sát trọng tài liên đoàn bóng đá thành viên FIFA 2025. Khóa học diễn ra từ ngày 27.11 đến 30.11, nằm trong kế hoạch của VFF nhằm bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giám sát trọng tài; đồng thời đào tạo các ứng viên giám sát trọng tài mới để bổ sung nguồn lực cho công tác đào tạo, phát triển trọng tài phục vụ các giải bóng đá quốc gia.

Chuyên gia FIFA cập nhật kiến thức mới

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức khóa học; ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký VFF, Phó trưởng ban tổ chức khóa học; ông Đặng Thanh Hạ – Trưởng ban Trọng tài VFF, Phó trưởng ban tổ chức khóa học cùng các thành viên Ban Trọng tài VFF. Đặc biệt, FIFA cử ông Mohamad Rodzali Bin Yacob – cán bộ phụ trách Văn phòng phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á và ông Farkhad Abdullaev – giảng viên trọng tài FIFA, trực tiếp tham gia giảng dạy và đồng hành trong toàn bộ chương trình.

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob – cán bộ phụ trách Văn phòng phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á ẢNH: VFF

Trong lời phát biểu mở đầu, ông Mohamad Rodzali Bin Yacob gửi lời cảm ơn tới VFF vì sự hợp tác và hỗ trợ tích cực dành cho công tác phát triển trọng tài. Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob ghi nhận những nỗ lực của VFF trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của giám sát trọng tài, những người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng chuyên môn và tư vấn cho trọng tài theo đúng tiêu chuẩn mới nhất của FIFA và AFC.

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob hy vọng học viên sẽ tích cực trao đổi, đặt câu hỏi trong suốt khóa học để nâng cao kỹ năng phân tích và đánh giá trận đấu. Đại diện FIFA tin tưởng rằng chương trình lần này sẽ giúp các giám sát trọng tài Việt Nam được cập nhật kiến thức mới, từ đó đưa ra những góp ý chính xác và hiệu quả hơn cho đội ngũ trọng tài trong nước.

Chuyên gia FIFA cập nhật các kiến thức mới, trong đó đáng chú ý là những thay đổi của Luật Thi đấu 2025-2026 ẢNH: VFF

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob cũng nhấn mạnh định hướng của FIFA trong việc đầu tư phát triển trọng tài toàn cầu và mong muốn Việt Nam tiếp tục có thêm các trọng tài chất lượng, đủ khả năng điều hành tại những giải đấu của AFC và FIFA trong tương lai.

Chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ kế hoạch dài hạn

Thay mặt VFF và ban tổ chức khóa học, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh chất lượng chuyên môn của các giải đấu quốc gia thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể và có sự đóng góp quan trọng của công tác trọng tài. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Phú, chất lượng chuyên môn của các giải đấu tăng lên trước hết là nhờ đội ngũ trọng tài nắm vững yêu cầu chuyên môn, thể hiện sự quyết đoán và tin tưởng vào quyết định của mình trên sân, đồng thời phối hợp tốt với các bộ phận liên quan. Trong đó, đội ngũ giám sát và giảng viên trọng tài đóng vai trò then chốt khi trực tiếp tham gia đào tạo, định hướng, kiểm soát chất lượng điều hành và góp phần giữ gìn tính công bằng, minh bạch của các giải đấu.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú - trưởng ban tổ chức khóa học ẢNH: VFF

Ông Nguyễn Văn Phú khẳng định việc thường xuyên cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn cho giảng viên trọng tài và giám sát trọng tài là một trong những ưu tiên hàng đầu của VFF. Khóa học lần này vì vậy có vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng công tác trọng tài, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ mùa giải 2026 và các kế hoạch dài hạn. "Vì mục đích và ý nghĩa đó, VFF đề nghị các học viên tham dự khóa học với tinh thần chủ động, cầu thị và tận dụng tối đa cơ hội được làm việc cùng các giảng viên FIFA để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn và phương pháp sư phạm, vốn là yêu cầu then chốt đối với mỗi giảng viên trọng tài và giám sát trọng tài", Tổng thư ký VFF nhấn mạnh.

Tham dự khóa học giám sát trọng tài FIFA 2025 có 34 giám sát trọng tài, trong đó 5 người hiện đang đảm nhiệm vai trò giảng viên trọng tài gồm: ông Dương Văn Hiền, Ngô Quốc Hưng, Phạm Mạnh Long, Nguyễn Hiền Triết và Nguyễn Như Phong. Ngoài ra, 3 trọng tài quốc gia đã hết tuổi điều hành gồm ông Trương Đức Chiến, Hoàng Thanh Bình và Đỗ Thành Đệ cũng tiếp tục tham gia khóa học để được bồi dưỡng trở thành giám sát trọng tài.

Tham dự khóa học giám sát trọng tài FIFA 2025 có 34 giám sát trọng tài ẢNH: VFF

Khóa học năm nay tập trung cập nhật các nội dung chuyên môn mới nhất, trong đó đáng chú ý là những thay đổi của luật Thi đấu 2025-2026. Bên cạnh đó, các giảng viên FIFA sẽ trực tiếp trình bày và thảo luận nhiều chủ đề chuyên sâu trong suốt 3 ngày, nhằm giúp học viên nâng cao khả năng phân tích, đánh giá và chuẩn hóa phương pháp giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế.