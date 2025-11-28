U.23 Việt Nam tìm được thủ lĩnh hàng công: Người ông Kim 'chọn mặt gửi vàng' là...

U.23 Việt Nam đón tin vui từ Đình Bắc

Tối 28.11, Đình Bắc đã ghi dấu một trong những cột mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp. Phút 90+1, chân sút sinh năm 2004 ập vào vòng cấm, đón đường chuyền của đồng đội rồi sút cận thành tung lưới CLB Bắc Kinh, giúp CLB CAHN hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 2-1.

Bàn thắng quý hơn vàng đưa CLB CAHN vượt qua vòng bảng (ngay trong lần đầu bước tới sân chơi AFC Champions League 2) đã được thực hiện bởi 1 trong 2 cầu thủ trẻ nhất trên sân.

Cùng với Minh Phúc (cũng sinh năm 2004), Đình Bắc là hiện thân của thế hệ mới, không chỉ của CLB CAHN, mà còn là nền bóng đá Việt Nam vốn đang "khát" nhân tài để xây dựng lớp kế cận.

Đình Bắc tỏa sáng ẢNH: MINH TÚ

Để trở thành người hùng của CLB CAHN ở sân chơi châu Á, Đình Bắc đã bước qua 2 năm đầy biến động. Chân sút xứ Nghệ lên tuyển ở tuổi 19, tạo nên cơn sốt khi xé lưới Philippines ở vòng loại World Cup 2026, rồi đánh đầu thành bàn trước Nhật Bản ở Asian Cup 2023. Đình Bắc vươn lên chiếm suất ở đội tuyển, nhưng rồi xuống dốc chóng vánh sau khi HLV Philippe Troussier rời đi vào tháng 3.2024. HLV Kim Sang-sik lên nắm quyền, ưu tiên sử dụng các cựu binh cho hàng công. Đình Bắc không có chỗ.

Tuy nhiên, trong 1 năm đáng quên của HLV Troussier, vẫn có một quyết định chắc chắn chính xác, đó là lựa chọn đánh cược vào Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 dù trải qua quãng trầm khi mất vị trí ở đội tuyển quốc gia và để lại điều tiếng tại đội Quảng Nam, nhưng rốt cục, anh vẫn chứng minh "vàng" thật không sợ lửa.

Chuyển đến CLB CAHN, nơi đang có một trời sao, Đình Bắc ngồi dự bị ở giai đoạn đầu. Song từng bước, nhờ nỗ lực trên sân, cựu tiền đạo Quảng Nam đã chinh phục được HLV Alexandre Polking.

U.23 Campuchia rút lui, giờ thi đấu U.23 Việt Nam có ảnh hưởng?

Mùa này, Đình Bắc ra sân 17 trận, trong đó có 9 trận V-League, 1 trận Siêu cúp, 2 trận ASEAN Club Championship và 5 trận tại AFC Champions League 2. Số trận đã đấu của tiền đạo 2004 nhiều hơn bất cứ cầu thủ U.23, thậm chí nhỉnh hơn đa số tuyển thủ quốc gia.

Số lượng cũng đi kèm chất lượng, minh chứng là bàn thắng giúp CLB CAHN ngược dòng trước CLB Bắc Kinh. Trước đó, Đình Bắc dù ghi bàn chưa đều đặn, nhưng không còn là cầu thủ ham rê dắt và kém hiệu quả như ngày đầu đến CLB CAHN. Anh xử lý khôn ngoan, gọn gàng hơn, mà những pha che chắn, đập nhả, phối hợp tối qua là ví dụ.

Đình Bắc đang tiến bộ ẢNH: MINH TÚ

Trong hệ thống tấn công biến hóa, HLV Polking đòi hỏi học trò phải "tối giản" các pha xử lý, đề cao sự hiệu quả và tính tập thể. Đình Bắc từng khó chen chân vì lối chơi mang cái tôi cá nhân quá lớn (điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu). Giờ đây, cái tôi vẫn còn, nhưng khi những pha rê dắt đổi lấy tư duy chơi bóng thông minh hơn, phiên bản mới của Đình Bắc đã lộ diện.

Lĩnh xướng hàng công

Vị thế của Đình Bắc ở U.23 Việt Nam đã được khẳng định với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á 2025, nơi chân sút 21 tuổi ghi 2 bàn thắng.

HLV Kim Sang-sik hiểu rõ giá trị của cầu thủ toàn năng, vừa sở hữu thể hình (1,8 m), vừa có tố chất kỹ thuật, dứt điểm và cái "ngông" ích kỷ cần thiết của một chân sút có thể lĩnh ấn tiên phong.

Một thủ lĩnh hàng công cần sự lạnh lùng và tỉnh táo để xốc vác đồng đội, nhưng cũng cần... cá nhân đúng lúc để tạo đột biến. Vấn đề là lựa chọn thời điểm phù hợp. Đình Bắc có cả hai và đang trên đường tìm kiếm đột phá tư duy để lựa được cái phù hợp ấy.

Ở SEA Games 33 (sau đó là giải U.23 châu Á 2026), U.23 Việt Nam không có Văn Trường. Tiền vệ sinh năm 2003 vắng mặt hết mùa 2025 - 2026 để điều trị chấn thương dây chằng. Vĩ Hào cũng chỉ mới trở lại sau nhiều tháng dưỡng thương. Trong khi Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Công Phương... mới chuẩn bị bước đến giải lớn đầu tiên trong đời.

Vai trò của cầu thủ "tài không đợi tuổi" như Đình Bắc càng quan trọng, trong việc giúp HLV Kim Sang-sik định hình hàng công. Đề bài đã có, chân sút 21 tuổi sẽ tìm kiếm lời giải từ bây giờ.