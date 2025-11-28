Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an Hà Nội viết tiếp giấc mơ ở Cúp châu Á, nỗi buồn mang tên Nam Định FC

Hồng Nam
Hồng Nam
28/11/2025 06:12 GMT+7

CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1 để chính thức lọt vào vòng 16 đội Cúp C2 châu Á, trong khi Nam Định gần như hết cơ hội khi để thua Ratchaburi.

Bản lĩnh của đội Công an Hà Nội

Diễn biến phức tạp ở bảng E AFC Champions League 2 đã đẩy trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Bắc Kinh Quốc An tối 27.11 vào tình cảnh tréo ngoe: đội thắng sẽ góp mặt ở vòng 16 đội, còn đội thua chắc chắn bị loại sớm 1 lượt đấu.

Tính chất chẳng khác nào loại trực tiếp khiến hai đội nhập cuộc trong trạng thái căng thẳng. CLB CAHN lại là đội mắc sai lầm trước, khi Nguyễn Filip phá bóng thẳng vào chân tiền đạo đội khách, dẫn đến bàn thua đầu hiệp 1. Kịch bản quen thuộc với CLB CAHN khi chơi không tệ nhưng lại thủng lưới bởi những pha bóng khó tin.

CLB Công an Hà Nội viết tiếp giấc mơ ở Cúp châu Á, nỗi buồn mang tên Nam Định FC- Ảnh 1.

CLB Công an Hà Nội đoạt vé đi tiếp

ẢNH: MINH TÚ

Trong suốt hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, học trò HLV Alexandre Polking đã phải chiến đấu với áp lực khó thở, khi cần tìm bàn gỡ hòa để ít nhất níu giữ cơ hội đến lượt trận cuối; còn nếu không thể gỡ, cánh cửa châu Á sẽ đóng sập lại.

Thế nhưng ở thế chân tường, bản lĩnh đã đưa CLB CAHN trở lại đường đua. Bàn gỡ hòa phút 76 của Stefan Mauk có thể đến từ may mắn, khi hậu vệ Bắc Kinh Quốc An phá bóng thẳng vào chân Mauk rồi dội ngược đi vào khung thành (gần giống cách CLB CAHN thủng lưới trong hiệp 1), nhưng bàn ấn định chiến thắng 2-1 lại rất khác. Leo Artur đã căng ngang như đặt ở cánh trái để Đình Bắc đệm lòng cận thành, đưa CLB CAHN thoát cửa tử, thẳng tiến vòng 16 đội AFC Champions League 2.

Chiến thắng ngược 2-1 trước CLB Bắc Kinh Quốc An đã chứng minh chỉ cần hạn chế sai sót cá nhân, CLB CAHN đủ sức tiến xa. Với 8 điểm sau 5 trận, hơn đội thứ ba Bắc Kinh Quốc An 3 điểm (đồng thời hơn thành tích đối đầu), CLB CAHN đã lọt vào vòng sau.

Đội bóng của ông Polking đã định hình triết lý, dám triển khai lối chơi, dám tấn công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đội hình đồng đều, gắn kết cùng tham vọng chơi sòng phẳng ở Cúp C2 châu Á sẽ giúp CLB CAHN trở thành hiện tượng ở mùa giải này.

Nỗi buồn của Nam Định

Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 17 giờ hôm qua 27.11, CLB Nam Định phơi áo với tỷ số 0-2 trên sân Ratchaburi (Thái Lan).

Thầy trò HLV Mauro Jeronimo chọn lối chơi phòng ngự phản công, căng mình chống đỡ sức công phá của đội bóng Thái Lan trong xuyên suốt trận đấu. Kể cả khi có cơ hội, đại diện VN cũng xử lý vội vàng, trong đó tiêu biểu là pha bỏ lỡ của Marlos Brenner hay Lý Công Hoàng Anh khi khoảng trống chớm mở ra.

Sai lầm của thủ môn Caique với pha bắt bóng bổng lỗi đã khiến Nam Định chịu bàn thua đầu tiên ở phút 90+2, rồi sau đó lại thủng lưới phút 90+5 khi hàng thủ không còn tinh thần chiến đấu.

Dù vậy, CLB Nam Định bại trận chẳng phải vì sai sót cá nhân, mà đây là trách nhiệm của cả tập thể. Học trò ông Jeronimo đá rời rạc, hời hợt, không có sinh khí chiến đấu với đội hình toàn "Tây". Khi HLV người Bồ Đào Nha sử dụng nhân tố VN như Tuấn Anh, thế trận cũng không khởi sắc hơn cho đội bóng thành Nam.Thất bại trước Ratchaburi khiến CLB Nam Định gần như chắc chắn bị loại. Đại diện VN kém Ratchaburi 3 điểm, cùng cách biệt 11 bàn hiệu số. Nam Định phải thắng đậm Eastern (Hồng Kông), đồng thời mong Ratchaburi thua đậm Gamba Osaka ở lượt cuối để lách qua khe cửa cực hẹp.


