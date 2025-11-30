U.17 Việt Nam chỉ cần hòa là đủ điểm

Tính đến thời điểm hiện tại, U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia đều đang sở hữu 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Trong đó, U.17 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng C, nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại (+26). U.17 Malaysia đang có hiệu số +20 (ghi 21 bàn, thủng lưới 1 bàn), xếp nhì bảng.

Do đó, cuộc so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia mang tính chất quyết định cho tấm vé dự vòng chung kết U.17 châu Á 2026. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ, trên sân vận động PVF - Hưng Yên.

U.17 Việt Nam nắm lợi thế, khi chỉ cần hòa Malaysia là giành vé góp mặt ở VCK U.17 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Theo điều lệ giải, chỉ có đội đứng đầu bảng mới giành tấm vé dự vòng chung kết (VCK) U.17 châu Á 2026. Chính vì vậy, quyền tự quyết đang nằm trong tay U.17 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Roland chỉ cần một kết quả hòa trước U.17 Malaysia là nghiễm nhiên góp mặt ở VCK giải đấu châu lục diễn ra vào năm sau.

U.17 Việt Nam dù đang nắm lợi thế lớn, nhưng HLV Cristiano Roland và các học trò không được phép chủ quan trước một U.17 Malaysia được tổ chức tốt và sở hữu những cá nhân nguy hiểm. Trong đó, nhân tố nổi bật nhất bên phía đội bóng có biệt danh "những chú hổ" là tiền đạo Iman Danish (số 9). Đây là cái tên nguy hiểm mà hàng thủ U.17 Việt Nam cần phong tỏa. Anh là mũi nhọn tấn công chủ lực của U.17 Malaysia, đã thể hiện được khả năng chớp cơ hội và ghi bàn sắc bén. Đến lúc này, Danish đã đóng góp đến 7 bàn thắng cho U.17 Malaysia.

Bên cạnh Iman Danish, U.17 Malaysia còn có Arrayyan Hakeem (số 10), người đóng vai trò là cầu nối quan trọng của tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo. Cầu thủ này thường chơi ở vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo hỗ trợ. Anh cũng đã đóng góp 2 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Vòng loại U.17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK. Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo kế hoạch, các trận vòng loại diễn ra từ ngày 22.11 đến 30.11, trong khi VCK được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. Tám đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.