FIFA nói lời đặc biệt cảm ơn VFF, mong mỏi Việt Nam có nhiều trọng tài đẳng cấp thế giới

Đại diện FIFA đánh giá cao sự hợp tác và nỗ lực của VFF

Khóa học được tổ chức từ ngày 27.11 đến 30.11, nhằm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ giám sát trọng tài, đồng thời đào tạo lực lượng ứng viên mới phục vụ công tác tổ chức và điều hành các giải bóng đá quốc gia.

Tham dự lễ bế mạc có bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF; ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng ban Trọng tài VFF, Phó trưởng BTC khóa học; cùng các thành viên Ban Trọng tài. Về phía FIFA và khóa học có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của ông Mohamad Rodzali Bin Yacob - cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển trọng tài FIFA tại châu Á và ông Farkhad Abdullaev - giảng viên trọng tài FIFA.

Khóa học được tổ chức trong 4 ngày ẢNH: VFF

Trong 4 ngày làm việc, các học viên được tiếp cận chương trình huấn luyện theo chuẩn FIFA với các nội dung: cập nhật luật thi đấu 2025-2026, phân tích tình huống thực tiễn, quy trình giám sát và quản lý trận đấu, cùng các phương pháp ứng dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài, đặc biệt trong bối cảnh VAR ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều hành hiện đại.

Mở đầu buổi lễ, thay mặt các giảng viên, ông Mohamad Rodzali Bin Yacob - cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển trọng tài FIFA tại châu Á cảm ơn VFF, Ban Trọng tài và Phòng Điều hành trọng tài cùng các cá nhân, thành viên đã đóng góp vào sự phát triển của phong trào, đặc biệt trong công tác đào tạo và nuôi dưỡng nhằm nâng cao trình độ đội ngũ trọng tài tại Việt Nam.

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob - cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á - phát biểu ẢNH: VFF

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob nhấn mạnh sự thành công của khóa học không chỉ đến từ nỗ lực của VFF trong công tác tổ chức mà còn từ sự tham gia tích cực của các giám sát trọng tài trong suốt quá trình học tập. Theo ông, mục tiêu của khóa học không chỉ dừng lại ở việc phát triển năng lực cá nhân, mà còn kỳ vọng các giám sát trọng tài sẽ tiếp tục tham gia đào tạo và đưa ra những lời khuyên chuyên môn để góp phần nâng cao chất lượng trọng tài tại Việt Nam.

"Tôi rất mong muốn và hy vọng rằng các giám sát trọng tài sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo ra những thế hệ trọng tài đẳng cấp, đạt đến trình độ của châu Á và thế giới. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới VFF vì đã tổ chức khóa học này cũng như dành cho chúng tôi sự tiếp đón nồng hậu và tình cảm chân thành. Xin chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất và xin chân thành cảm ơn", ông Mohamad Rodzali Bin Yacob cho biết.

VFF nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác trọng tài

Thay mặt VFF, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF - cảm ơn các giảng viên đã dành thời gian quý báu cùng những kinh nghiệm giá trị và tâm huyết để truyền đạt cho đội ngũ giám sát trọng tài của bóng đá Việt Nam. Bà Nguyễn Thanh Hà khẳng định công tác trọng tài luôn giữ vị trí then chốt trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Việc thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao năng lực giám sát trọng tài sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng điều hành các giải đấu, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF - phát biểu tại lễ bế mạc ẢNH: VFF

Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học ẢNH: VFF

VFF bày tỏ lời cảm ơn tới FIFA, các giảng viên quốc tế, Ban Trọng tài và toàn thể học viên đã phối hợp hiệu quả, góp phần giúp khóa học diễn ra thành công tốt đẹp. Những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu được kỳ vọng sẽ được các học viên vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giám sát trọng tài trong thời gian tới.