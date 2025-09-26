Thi tốt nghiệp THPT 2026: Bộ GD-ĐT dự kiến nhiều điểm mới, không còn thẻ dự thi

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định trong năm 2025. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2026 sẽ có một vài điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra, đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Tích hợp nhiều loại giấy tờ liên quan đến thi

Cụ thể theo Bộ GD-ĐT, trước hết sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Điều chỉnh lại một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh như: Hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; Tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "Giấy báo dự thi" và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; Tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi" và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Thời gian thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến ngày 11-12.6.

Các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại

Giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó quy định tất cả các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HÀ ÁNH

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD-ĐT được thực hiện qua hệ thống quản lý thi để giảm bớt các việc thủ công (gửi đĩa CD qua đường bưu điện) góp phần tăng tốc độ xử lý.

Trình Chính phủ đề án thi tốt nghiệp trên máy tính từ năm 2027

Tại hội nghị, GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, thông tin về quy trình chuẩn bị tổ chức thi trên máy tính. Ngay trong tháng 9, Bộ GD-ĐT thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề án xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các công việc cần hoàn thiện trong thời gian tới, gồm:

Từ tháng 10.2025-3.2026, triển khai xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Tháng 4-5.2026: Thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100.000 thí sinh; việc thử nghiệm này cũng là một phần của quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Quá trình thử nghiệm cũng phục vụ công tác chuẩn bị cho việc thi trên máy tính với phạm vi rộng.

Tháng 7.2026: Trình Chính phủ xem xét ban hành Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Tháng 8.2026: Rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết trên phạm vi toàn quốc để có lộ trình triển khai thi trên máy tính.

Tháng 10-12.2026: Ban hành quy trình, quy định, thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.

Tháng 4-5.2027: Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính; Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

Tháng 6.2027: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.