Đại chiến ‘một mất một còn’ với Malaysia: U.17 Việt Nam giành vé châu Á trong trường hợp nào?

U.17 Việt Nam nắm quyền tự quyết

Sau chuỗi 4 trận đấu đầy ấn tượng, cục diện bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 đã ngã ngũ khi chỉ còn lại cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội toàn thắng tính đến lúc này là U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia.

Cả hai đội đều đang sở hữu 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Về phía U.17 Việt Nam, nhờ vào chiến thắng đậm trước những đối thủ yếu hơn, thầy trò HLV Cristiano Roland đang dẫn đầu bảng C, nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại. Sau trận thắng U.17 Ma Cao 4-0, U.17 Việt Nam có hiệu số +26 (ghi 26 bàn, chưa thủng lưới). Trong khi đó, U.17 Malaysia sau chiến thắng sít sao 2-1 trước U.17 Singapore, đang có hiệu số +20 (ghi 21 bàn, thủng lưới 1 bàn), xếp nhì bảng.

Trận cầu sinh tử của cả hai đội, phát trực tiếp trên FPT Play

U.17 Việt Nam (áo trắng) đã thắng 4 trận liên tiếp, ghi 26 bàn và chưa để thủng lưới ở vòng loại U.17 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Theo điều lệ giải, chỉ có đội đứng đầu bảng mới giành tấm vé dự vòng chung kết (VCK) U.17 châu Á 2026. Do đó, quyền tự quyết đang nằm trọn trong tay U.17 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Roland chỉ cần một kết quả hòa trước U.17 Malaysia là nghiễm nhiên góp mặt ở VCK giải đấu châu lục diễn ra vào năm sau.

Nhân tố nguy hiểm của U.17 Malaysia

U.17 Việt Nam dù đang nắm lợi thế lớn, nhưng HLV Cristiano Roland và các học trò không được phép chủ quan trước một U.17 Malaysia được tổ chức tốt và sở hữu những cá nhân nguy hiểm. Trong đó, nhân tố nổi bật nhất bên phía đội bóng có biệt danh "những chú hổ" là tiền đạo Iman Danish (số 9). Đây là cái tên nguy hiểm mà hàng thủ U.17 Việt Nam cần phong tỏa. Anh là mũi nhọn tấn công chủ lực của U.17 Malaysia, đã thể hiện được khả năng chớp cơ hội và ghi bàn sắc bén. Đến lúc này, Danish đã đóng góp đến 7 bàn thắng cho U.17 Malaysia.

Iman Danish (9) là tiền đạo đáng gờm của U.17 Malaysia ẢNH: VFF

Bên cạnh Iman Danish, U.17 Malaysia còn có Arrayyan Hakeem (số 10), người đóng vai trò là cầu nối quan trọng của tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo. Cầu thủ này thường chơi ở vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo hỗ trợ. Anh cũng đã đóng góp 2 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

HLV Roland cẩn trọng

HLV Cristiano Roland đã đưa ra lời cảnh báo cho các cầu thủ U.17 Việt Nam về lối chơi của đối phương: "Ban huấn luyện sẽ cung cấp chi tiết thông tin để các cầu thủ hiểu hơn về đối thủ sắp tới". Ông Roland còn đặc biệt lưu ý đến các tình huống cố định mà U.17 Malaysia đã khai thác hiệu quả trong những trận đấu đã qua. Với tính chất căng thẳng của một trận đấu không khác gì chung kết, tình huống cố định đôi khi là một phương án hiệu quả để tạo bước ngoặt. Do đó, U.17 Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự.

Trận đấu ngày 30.11 không chỉ là một màn so tài về chuyên môn mà còn là cuộc chiến về tâm lý giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia. Với lợi thế sân nhà và nắm quyền tự quyết, U.17 Việt Nam đang có cơ hội lớn để thẳng tiến đến VCK U.17 châu Á diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào năm 2026.

Vòng loại U.17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK.

Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo kế hoạch, các trận vòng loại diễn ra từ ngày 22.11 đến 30.11, trong khi VCK được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. Tám đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.

