Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam xuất sắc lấy lại ngôi đầu từ Malaysia

Hoàng Lê
Hoàng Lê
28/11/2025 21:00 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng loại giải U.17 châu Á, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

U.17 Việt Nam toàn thắng trước khi đại chiến U.17 Malaysia

Hôm nay (28.11) diễn ra lượt trận áp chót bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á với tâm điểm là cuộc đua giữa U.17 Việt Nam với U.17 Malaysia nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng cùng tấm vé duy nhất đi tiếp.

- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam khẳng định sức mạnh, sẵn sàng đại chiến tranh ngôi đầu bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á với U.17 Malaysia

ẢNH: PVF

Ở trận đấu sớm trong ngày, U.17 Malaysia giành chiến thắng sít sao 2-1 trước U.17 Singapore. Đây là đội bóng mà thầy trò HLV Cristiano Roland dễ dàng đánh bại với tỷ số 6-0 ở lượt trận đầu tiên. Chiến thắng này giúp U.17 Malaysia tạm vươn lên dẫn đầu bảng C sau 4 trận toàn thắng.

Niềm vui của các cầu thủ U.17 Malaysia kéo dài không quá lâu bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển U.17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U.17 Macao với tỷ số 4-0 do công của Duy Khang, Mạnh Quân, Đình Vỹ, Ngọc Sơn. Có cùng 12 điểm sau 4 trận toàn thắng nhưng U.17 Việt Nam lấy lại ngôi đầu từ tay U.17 Malaysia khi có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (26 so với 20). 

U.17 Việt Nam 4-0 U.17 Maucau: Chiến thắng tưng bừng lấy lại ngôi đầu

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam xuất sắc lấy lại ngôi đầu từ Malaysia - Ảnh 1.

Bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho U.17 Việt Nam

- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam giành chiến thắng khá ấn tượng trước U.17 Macao ở lượt trận áp chót bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á diễn ra hôm nay

ẢNH: VFF

Theo lịch thi đấu, vào lúc 19 giờ ngày 30.11, đội tuyển U.17 Việt Nam chạm trán đội tuyển U.17 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á. 

Highlight U.17 Malaysia 2-1 U.17 Singapore: Nỗ lực ngược dòng bất thành

Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng cũng xác định đội bóng xuất sắc nhất tham dự giải U.17 châu Á năm 2026. Với hiệu số phụ tốt hơn, đội tuyển U.17 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U.17 Malaysia là đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên thầy trò HLV Cristiano Roland muốn có được chiến thắng thuyết phục trước "kình địch" nhằm khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá trẻ khu vực.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

