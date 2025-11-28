Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam xuất sắc lấy lại ngôi đầu từ Malaysia

U.17 Việt Nam toàn thắng trước khi đại chiến U.17 Malaysia

Hôm nay (28.11) diễn ra lượt trận áp chót bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á với tâm điểm là cuộc đua giữa U.17 Việt Nam với U.17 Malaysia nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng cùng tấm vé duy nhất đi tiếp.

U.17 Việt Nam khẳng định sức mạnh, sẵn sàng đại chiến tranh ngôi đầu bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á với U.17 Malaysia ẢNH: PVF

Ở trận đấu sớm trong ngày, U.17 Malaysia giành chiến thắng sít sao 2-1 trước U.17 Singapore. Đây là đội bóng mà thầy trò HLV Cristiano Roland dễ dàng đánh bại với tỷ số 6-0 ở lượt trận đầu tiên. Chiến thắng này giúp U.17 Malaysia tạm vươn lên dẫn đầu bảng C sau 4 trận toàn thắng.



Niềm vui của các cầu thủ U.17 Malaysia kéo dài không quá lâu bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển U.17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U.17 Macao với tỷ số 4-0 do công của Duy Khang, Mạnh Quân, Đình Vỹ, Ngọc Sơn. Có cùng 12 điểm sau 4 trận toàn thắng nhưng U.17 Việt Nam lấy lại ngôi đầu từ tay U.17 Malaysia khi có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (26 so với 20).

U.17 Việt Nam giành chiến thắng khá ấn tượng trước U.17 Macao ở lượt trận áp chót bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á diễn ra hôm nay ẢNH: VFF

Theo lịch thi đấu, vào lúc 19 giờ ngày 30.11, đội tuyển U.17 Việt Nam chạm trán đội tuyển U.17 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á.

Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng cũng xác định đội bóng xuất sắc nhất tham dự giải U.17 châu Á năm 2026. Với hiệu số phụ tốt hơn, đội tuyển U.17 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U.17 Malaysia là đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên thầy trò HLV Cristiano Roland muốn có được chiến thắng thuyết phục trước "kình địch" nhằm khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá trẻ khu vực.

