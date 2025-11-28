Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vòng loại U.17 châu Á 2026

U.17 Malaysia thắng nghẹt thở Singapore, tạm soán ngôi đầu bảng của Việt Nam

Thu Bồn
Thu Bồn
28/11/2025 17:57 GMT+7

U.17 Malaysia giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1 trước U.17 Singapore, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng C của U.17 Việt Nam.

Chiều 28.11, U.17 Malaysia chạm trán U.17 Singapore, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ tư bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026. Trước đó, đội bóng có biệt danh “những chú hổ” đã giành 3 chiến thắng liên tiếp, khi lần lượt đánh bại U.17 Quần đảo Bắc Mariana, Hồng Kông và Ma Cao. Dù vậy, trước khi lượt trận thứ tư diễn ra trong hôm nay, U.17 Malaysia vẫn chỉ đứng nhì bảng C với 9 điểm và hiệu số +19 (xếp sau U.17 Việt Nam: 9 điểm, hiệu số +22).

Bộ đôi ăn ý mang về 2 bàn thắng cho U.17 Malaysia

Trước U.17 Singapore (từng thua U.17 Việt Nam 0-6) ở trận ra quân, U.17 Malaysia đã có chiến thắng thứ tư. Trong đó, chỉ riêng bộ đôi ăn ý Iman Danish và Arayyan Hakeem đã khiến hàng phòng ngự của U.17 Singapore phải chao đảo và mang về 3 điểm trọn vẹn cho “những chú hổ”.

Iman Danish sớm mở tỷ số cho U.17 Malaysia ngay từ phút thứ 5. Sau tình huống đột phá bên hành lang trái, Arayyan Hakeem chuyền vào trong để Iman Danish đánh gót đầy cảm giác, đưa U.17 Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

U.17 Malaysia thắng nghẹt thở Singapore, tạm soán ngôi đầu bảng của Việt Nam- Ảnh 1.

Iman Danish (9) đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp U.17 Malaysia đánh bại U.17 Singapore

ẢNH: VFF

Cuối hiệp 1, bàn thắng nhân đôi cách biệt mới đến với U.17 Malaysia. Lần này, Iman Danish đã “đáp lễ” người đồng đội Arayyan Hakeem bằng một pha kiến tạo. Phút 44, Danish bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền thuận lợi sang cánh đối diện cho Arayyan Hakeem đệm bóng đơn giản, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.17 Malaysia.

Bàn thắng bất ngờ từ chấm phạt góc

Trong hiệp 2, U.17 Malaysia tiếp tục kiểm soát thế trận. Dù vậy, khi tấn công nhiều nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương, U.17 Malaysia phải trả giá.

Phút 75, U.17 Singapore có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Từ chấm đá phạt góc bên cánh trái, Aaryan Hermi bất ngờ tung cú sút thẳng lái bóng đi cong vào khung thành, khiến thủ môn U.17 Malaysia giật mình và dù kịp phản ứng nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U.17 Singapore lên tinh thần đã nỗ lực tấn công, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, U.17 Malaysia thắng 2-1 trước U.17 Singapore.

Malaysia tạm lên nhất bảng

U.17 Singapore với 4 điểm sau 4 trận đấu đã chính thức bị loại. Trong khi đó, U.17 Malaysia với trận thắng này đã có 12 điểm, hiệu số +20. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, U.17 Malaysia tạm soán ngôi đầu của bảng C, còn U.17 Việt Nam xuống đứng hạng nhì với 9 điểm và hiệu số +22 (nhưng chưa ra sân ở lượt trận thứ tư).

Xem bảng C vòng loại giải vô địch U.17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Xem thêm bình luận