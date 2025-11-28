Lịch thi đấu U.17 Việt Nam cực hay hôm nay: Phải thắng đậm Hồng Kông để xếp trên Malaysia

U.17 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp

Tâm điểm của lượt trận thứ tư bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 hôm nay (28.11) là cuộc đọ sức giữa chủ nhà U.17 Việt Nam và U.17 Hồng Kông. Màn so tài này diễn ra lúc 19 giờ, tại sân vận động PVF - Hưng Yên.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play (link YouTube: https://www.youtube.com/@FPTBongDaViet/streams).

U.17 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp, khi chạm trán U.17 Ma Cao ẢNH: FPT PLAY

Vào lúc này, cục diện bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 đang chứng kiến màn cạnh tranh điểm số khốc liệt giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia. Cả hai đều đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. U.17 Việt Nam hiện đứng nhất bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, hiệu số +22. Trong khi đó, U.17 Malaysia bám đuổi sát phía sau, cũng có 9 điểm nhưng kém hơn U.17 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+19).

Trước mắt, U.17 Việt Nam cần giải quyết gọn gàng đối thủ U.17 Ma Cao vào tối nay. U.17 Ma Cao vừa nhận thất bại 0-5 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ ba. Nhiệm vụ của đội bóng sao vàng không chỉ là giành trọn 3 điểm khi gặp U.17 Ma Cao, mà còn phải tích lũy càng nhiều bàn thắng càng tốt để duy trì lợi thế về hiệu số bàn thắng bại – yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Roland đang tạm đứng trên U.17 Malaysia trên bảng xếp hạng.

U.17 Việt Nam hiện đứng nhất bảng A, còn U.17 Malaysia xếp nhì ẢNH: VFF

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao sau những chiến thắng giòn giã vừa qua, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một "cơn mưa bàn thắng" nữa tại sân PVF – Hưng Yên tối nay.

Ở trận đấu sớm hơn, U.17 Malaysia đụng độ U.17 Singapore vào lúc 16 giờ, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trận đấu còn lại của bảng C diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là màn so tài giữa U.17 Hồng Kông và U.17 Quần đảo Bắc Mariana.