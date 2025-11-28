Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam cực hay hôm nay: Phải thắng đậm Hồng Kông để xếp trên Malaysia

Thu Bồn
Thu Bồn
28/11/2025 00:00 GMT+7

Vào lúc 19 giờ tối nay 28.11, sân PVF – Hưng Yên sẽ chứng kiến màn so tài giữa U.17 Việt Nam bước vào lượt trận thứ tư gặp U.17 Ma Cao. Một chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc để thầy trò HLV Cristiano Roland giữ vững ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi gắt gao của U.17 Malaysia.

U.17 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp

Tâm điểm của lượt trận thứ tư bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 hôm nay (28.11) là cuộc đọ sức giữa chủ nhà U.17 Việt Nam và U.17 Hồng Kông. Màn so tài này diễn ra lúc 19 giờ, tại sân vận động PVF - Hưng Yên.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play (link YouTube: https://www.youtube.com/@FPTBongDaViet/streams).

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam cực hay hôm nay: Phải thắng đậm Hồng Kông để xếp trên Malaysia- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp, khi chạm trán U.17 Ma Cao

ẢNH: FPT PLAY

Vào lúc này, cục diện bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 đang chứng kiến màn cạnh tranh điểm số khốc liệt giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia. Cả hai đều đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. U.17 Việt Nam hiện đứng nhất bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, hiệu số +22. Trong khi đó, U.17 Malaysia bám đuổi sát phía sau, cũng có 9 điểm nhưng kém hơn U.17 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+19).

Trước mắt, U.17 Việt Nam cần giải quyết gọn gàng đối thủ U.17 Ma Cao vào tối nay. U.17 Ma Cao vừa nhận thất bại 0-5 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ ba. Nhiệm vụ của đội bóng sao vàng không chỉ là giành trọn 3 điểm khi gặp U.17 Ma Cao, mà còn phải tích lũy càng nhiều bàn thắng càng tốt để duy trì lợi thế về hiệu số bàn thắng bại – yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Roland đang tạm đứng trên U.17 Malaysia trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam cực hay hôm nay: Phải thắng đậm Hồng Kông để xếp trên Malaysia- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam hiện đứng nhất bảng A, còn U.17 Malaysia xếp nhì

ẢNH: VFF

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao sau những chiến thắng giòn giã vừa qua, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một "cơn mưa bàn thắng" nữa tại sân PVF – Hưng Yên tối nay.

Ở trận đấu sớm hơn, U.17 Malaysia đụng độ U.17 Singapore vào lúc 16 giờ, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trận đấu còn lại của bảng C diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là màn so tài giữa U.17 Hồng Kông và U.17 Quần đảo Bắc Mariana.

Xem bảng C vòng loại giải vô địch U.17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

U.17 Việt Nam 2-0 U.17 Hồng Kông, vòng loại châu Á: Chiến thắng thứ 3 liên tiếp

U.17 Việt Nam 2-0 U.17 Hồng Kông, vòng loại châu Á: Chiến thắng thứ 3 liên tiếp

Đội tuyển U.17 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp để giữ vững ngôi đầu bảng C, sau khi vượt qua U.17 Hồng Kông tại vòng loại U.17 châu Á 2026.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam vững ngôi đầu, vì sao Malaysia tốp 2?

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng thuyết phục Hồng Kông: Đấu Ma Cao khi nào?

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam U.17 Việt Nam Vòng loại U.17 châu Á Ma Cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận