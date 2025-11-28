U.17 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp

Tâm điểm của lượt trận thứ tư bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 hôm nay (28.11) là cuộc đọ sức giữa chủ nhà U.17 Việt Nam và U.17 Ma Cao. Màn so tài này diễn ra lúc 19 giờ, tại sân vận động PVF - Hưng Yên.

Vào lúc này, cục diện bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 đang chứng kiến màn cạnh tranh điểm số khốc liệt giữa U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia. Cả hai đều đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Trước khi ra sân gặp U.17 Ma Cao, U.17 Việt Nam hiện đứng nhì bảng C với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, hiệu số +22. Trong khi đó, U.17 Malaysia đã đá xong trận thứ tư (thắng SIngapore 2-1) nên đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C với 12 điểm, hiệu số +20.

U.17 Việt Nam hiện có 3 trận thắng liên tiếp ở vòng loại U.16 châu Á 2026 ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam cần thắng U.17 Ma Cao để giành lại ngôi đầu từ tay U.17 Malaysia. U.17 Ma Cao vừa nhận thất bại 0-5 trước U.17 Malaysia ở lượt trận thứ ba. Nhiệm vụ của đội bóng sao vàng không chỉ là giành trọn 3 điểm khi gặp U.17 Ma Cao, mà còn phải tích lũy càng nhiều bàn thắng càng tốt để duy trì lợi thế về hiệu số bàn thắng bại – yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Roland đang tạm đứng trên U.17 Malaysia trên bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao sau những chiến thắng giòn giã vừa qua, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một "cơn mưa bàn thắng" nữa tại sân PVF – Hưng Yên tối nay.