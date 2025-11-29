HLV U.17 Việt Nam nói gì trước trận 'chung kết bảng' với U.17 Malaysia: Đại chiến ngày nào, xem ở đâu?

U.17 Việt Nam chưa thủng lưới bàn nào sau 4 trận

Phát biểu sau chiến thắng 4-0 trước U.17 Ma Cao vào tối 28.11, HLV trưởng Cristiano Roland của U.17 Việt Nam nói: "Đúng như kế hoạch mà chúng tôi đã đưa ra trước trận đấu, các cầu thủ thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu. Tôi rất vui về điều đó. 23 cầu thủ luôn sẵn sàng vào thi đấu bất cứ thời điểm nào. Điều đó có thể thực hiện nhờ các em đạt trạng thái thể lực và ý thức chiến thuật tốt. Các cầu thủ biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đã qua. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia tại lượt trận cuối cùng".

Ông Roland hy vọng toàn đội nâng cao sự tập trung, cẩn trọng khi gặp U.17 Malaysia. Vị HLV người Brazil cho biết: "Đội sẽ cần chuẩn bị, nghiên cứu đối thủ thật kỹ. Ban huấn luyện sẽ cung cấp chi tiết thông tin để các cầu thủ U.17 Việt Nam hiểu hơn về đối phương. Trận đấu với U.17 Malaysia chẳng khác gì một trận chung kết. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho các học trò. U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng một cách tốt nhất, kỷ luật nhất".

U.17 Việt Nam (trái) đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại vòng loại U.17 châu Á 2026 ẢNH: VFF

HLV Roland chú ý đến các tình huống cố định mà U.17 Malaysia khai thác trong những trận đấu trước. "Đây là thời điểm rất quan trọng. Tôi hy vọng trong trận đấu với Malaysia, khán giả sẽ đến sân đông đảo để cổ vũ đội tuyển. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ xứng đáng nhận được động viên từ người hâm mộ. Cũng xin cảm ơn khán giả đã đồng hành với toàn đội trong thời gian qua. Ngày 30.11 sẽ là một trận đấu đặc biệt. Nếu có thể lấp đầy khán đài, U.17 Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh để tự tin bước vào trận đấu".

Về phần mình, cầu thủ Duy Khang đã có trận đá chính đầu tiên cho U.17 Việt Nam. Anh ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở trận gặp U.17 Ma Cao. Chia sẻ với giới truyền thông, Duy Khang bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc khi được góp công vào chiến thắng của U.17 Việt Nam. Được cống hiến một phần công sức cho đội tuyển là điều rất tuyệt vời. HLV Cristiano Roland luôn dặn dò chúng tôi rằng, không ai có thể đá chính xuyên suốt 5 trận đấu trong vòng 10 ngày. Do đó, toàn đội phải luôn sẵn sàng khi vào sân. Và khi được trao cơ hội, chúng tôi dặn nhau phải cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo".

Bảng xếp hạng bảng C sau 4 lượt trận ẢNH: CMH

U.17 Ma Cao đặt mục tiêu hạn chế ít nhất số bàn thua

Bên kia chiến tuyến, HLV Liu Kin Chou của U.17 Ma Cao nói: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của đội, đặc biệt trong hiệp 2. Đội đã cố gắng thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất và làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình. Vốn dĩ, tôi đã biết U.17 Việt Nam là một đội mạnh. Do vậy, U.17 Ma Cao đặt mục tiêu là hạn chế ít nhất số bàn thua. Hầu hết cầu thủ U.17 Ma Cao đều mới có lần đầu thi đấu giải quốc tế tầm châu Á. Họ đã được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều".

Ở lượt trận cuối cùng của bảng C vòng loại U.17 châu Á diễn ra vào ngày 30.11, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Malaysia. Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play.

