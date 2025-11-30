Ông Trần Anh Tú giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 29.11, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt sau quá trình hợp nhất tổ chức theo chủ trương của UBND TP.HCM và Sở Nội vụ, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng đá thành phố.

Về kết quả Đại hội HFF khóa I, ông Trần Anh Tú (hiện là Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HFF nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Anh Tú (giữa) làm Chủ tịch HFF nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Các phó chủ tịch gồm: ông Vũ Đức Thành, Ngô Lê Bằng, Hồ Hồng Thạch, Ngô Văn Lui. Tổng thư ký HFF là ông Trần Đình Huấn. Ba Phó tổng thư ký gồm: ông Đỗ Hữu Lê Xuân Cường, Hoàng Ngọc Tuấn, Đỗ Văn Toàn.

Các Ủy viên Ban Chấp hành HFF: ông Đào Huy Hùng, Nguyễn Hồng Phẩm, Lư Đình Tuấn, Đặng Trần Chỉnh, Trần Quốc Khánh, Mai Ngọc Khoa, Tô Xuân Hằng, Nguyễn Hoài Anh.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại Đại hội đại biểu HFF khóa I ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Điểm nhấn của đại hội

Tập đoàn Thái Sơn Nam tiếp tục đồng hành và công bố gói tài trợ 20 tỉ đồng cho toàn nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nguồn lực lớn giúp HFF triển khai các chương trình chiến lược về phát triển futsal, bóng đá phong trào, đào tạo trẻ và nâng cao năng lực quản trị trong giai đoạn mới.

Với bộ máy nhân sự uy tín, mục tiêu rõ ràng và nguồn lực vững chắc, bóng đá TP.HCM bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với nhiều kỳ vọng bứt phá.

Định hướng chiến lược giai đoạn 2025-2030

Ban chấp hành khóa I đề ra mục tiêu tổng quát: xây dựng HFF trở thành liên đoàn bóng đá mạnh, hiện đại; phát triển đồng bộ bóng đá phong trào, học đường, đỉnh cao và chuyên nghiệp; giữ vững vị thế trung tâm futsal và bóng đá nữ của Việt Nam; tăng cường tự chủ tài chính và hội nhập quốc tế; chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức giải đấu; đẩy mạnh vận động tài trợ - tăng cường tự chủ tài chính; ứng dụng công nghệ trong quản trị, thống kê và truyền thông bóng đá.

Các Ủy viên Ban chấp hành HFF ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Nhiệm vụ, thành tích nổi bật của các đội tuyển và nhiều CLB thời gian qua

Bóng đá nữ TP.HCM giữ vững vị thế số 1 Việt Nam với 7 năm liên tiếp vô địch quốc gia, đóng góp lực lượng chủ chốt cho đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 và SEA Games 33. Futsal TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm futsal lớn nhất cả nước, là nòng cốt cho cả đội tuyển futsal nam và nữ quốc gia; trong khi các CLB như Thái Sơn Nam, Sahako duy trì thành tích hàng đầu ở đấu trường quốc nội.

Hoạt động bóng đá phong trào tại cả khu vực 1 (TP.HCM) và khu vực 2 (Bình Dương) phát triển mạnh, với hàng trăm giải đấu được tổ chức mỗi năm, thu hút hàng ngàn VĐV tham gia.

Công tác trọng tài và bóng đá học đường

Lực lượng trọng tài TP.HCM đạt nhiều thành tích, trong đó có 5 trọng tài FIFA, giữ vai trò quan trọng tại các giải quốc gia và quốc tế. Chương trình bóng đá học đường tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút hàng chục ngàn học sinh mỗi năm. HFF đã phối hợp tổ chức nhiều khóa đào tạo HLV, trọng tài, trong đó có các lớp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và VFF. Chương trình hợp tác đào tạo với CLB Lyon mang lại hiệu quả lớn cho bóng đá trẻ TP.HCM trong thời gian qua.

HFF đã đăng cai thành công: giải U.19 nữ Đông Nam Á 2025, nhiều giải futsal quốc tế, giải giao hữu đội tuyển, giải vô địch quốc gia trẻ…