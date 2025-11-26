Xác định 8 đội vào tứ kết Cúp C1 châu Á: Xem CLB nữ TP.HCM kênh nào?

CLB nữ TP.HCM đi tiếp với vị trí nhì bảng A, được thưởng 6,1 tỉ đồng

Đại diện của Việt Nam – CLB nữ TP.HCM xuất sắc đi tiếp vào tứ kết giải đấu châu lục với tư cách là đội đứng nhì bảng A. Đây là dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã đã gửi lời chúc mừng đến tất cả đội bóng lọt vào vòng tứ kết, đồng thời kỳ vọng các đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn quan trọng tiếp theo của giải đấu. Đối với bóng đá nữ Việt Nam, đây là cơ hội quý giá để CLB nữ TP.HCM tiếp tục thể hiện bản lĩnh, cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Huỳnh Như và các đồng đội vượt qua vòng bảng với thành tích 2 thắng, 1 thua ẢNH: KHẢ HÒA





Bốc thăm tứ kết vào đầu năm 2026

Danh sách 8 đội bóng tranh tài ở vòng tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 gồm: CLB Melbourne City (Úc), CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc), CLB Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), CLB nữ TP.HCM, CLB PFC Nasaf (Uzbekistan), CLB Naegohyang (Triều Tiên), CLB Suwon (Hàn Quốc, đội hạng ba có thành tích tốt nhất), CLB Stallion Laguna (Philippines, đội hạng ba có thành tích tốt nhất).

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ được tổ chức ngày 15.1.2026.

Theo đó, người hâm mộ sẽ được đón xem và tiếp lửa cho CLB nữ TP.HCM trên kênh K+. Trên lãnh thổ Việt Nam, K+ là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026.