Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 8 đội vào tứ kết Cúp C1 châu Á: Xem CLB nữ TP.HCM kênh nào?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
26/11/2025 17:04 GMT+7

Sau khi vòng bảng giải vô địch các CLB nữ châu Á (Cúp C1 nữ châu Á) 2025-2026 khép lại, 8 đội bóng giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết đã chính thức lộ diện, trong đó có CLB nữ TP.HCM.

CLB nữ TP.HCM đi tiếp với vị trí nhì bảng A, được thưởng 6,1 tỉ đồng

Đại diện của Việt Nam – CLB nữ TP.HCM xuất sắc đi tiếp vào tứ kết giải đấu châu lục với tư cách là đội đứng nhì bảng A. Đây là dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã đã gửi lời chúc mừng đến tất cả đội bóng lọt vào vòng tứ kết, đồng thời kỳ vọng các đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn quan trọng tiếp theo của giải đấu. Đối với bóng đá nữ Việt Nam, đây là cơ hội quý giá để CLB nữ TP.HCM tiếp tục thể hiện bản lĩnh, cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Xác định 8 đội vào tứ kết Cúp C1 châu Á: Xem CLB nữ TP.HCM kênh nào?- Ảnh 1.

Huỳnh Như và các đồng đội vượt qua vòng bảng với thành tích 2 thắng, 1 thua

ẢNH: KHẢ HÒA


Bốc thăm tứ kết vào đầu năm 2026

Danh sách 8 đội bóng tranh tài ở vòng tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 gồm: CLB Melbourne City (Úc), CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc), CLB Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), CLB nữ TP.HCM, CLB PFC Nasaf (Uzbekistan), CLB Naegohyang (Triều Tiên), CLB Suwon (Hàn Quốc, đội hạng ba có thành tích tốt nhất), CLB Stallion Laguna (Philippines, đội hạng ba có thành tích tốt nhất).

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ được tổ chức ngày 15.1.2026.

Theo đó, người hâm mộ sẽ được đón xem và tiếp lửa cho CLB nữ TP.HCM trên kênh K+. Trên lãnh thổ Việt Nam, K+ là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026.

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản: Có tới... 2 Huỳnh Như được gọi, vì sao?

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản: Có tới... 2 Huỳnh Như được gọi, vì sao?

Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản vào rạng sáng 21.11, nhằm bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết định cho SEA Games 33.

CLB nữ TP.HCM vào tứ kết châu Á với ngôi nhì bảng: Được thưởng thêm 2,1 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

CLB nữ TP.HCM CÚP C1 NỮ CHÂU Á Huỳnh Như
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận