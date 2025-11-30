U.17 Việt Nam khẳng định sức mạnh trong trận quyết định bảng C khi vượt qua U.17 Malaysia với tỷ số 4-0, dù trước trận chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp. Đội chủ nhà sớm mở tỷ số sau pha phối hợp giữa Văn Dương và Mạnh Cường, tạo thế chủ động ngay từ đầu.

Trong hiệp 1, U.17 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, liên tục gây sức ép và khiến khung thành U.17 Malaysia chao đảo. Tới cuối hiệp, Văn Dương tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng thoát xuống rồi kiến tạo cho Anh Hào nâng tỷ số lên 2-0.

Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam giành vé đi châu Á: Toàn thắng, giữ sạch lưới

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà duy trì nhịp độ cao. Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm giúp Văn Dương hoàn tất cú đúp bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-0. Dù U.17 Việt Nam gặp tổn thất khi Văn Dương và Đại Nhân phải rời sân vì chấn thương, đội vẫn giữ vững thế trận và có thêm bàn thứ tư nhờ pha xử lý khéo léo của Sỹ Bách.

Với chiến thắng 4-0, U.17 Việt Nam đứng đầu bảng C, toàn thắng 4 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Thành tích ấn tượng này đưa đội vào VCK U.17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. Giải có 38 đội tham dự vòng loại, chọn 7 đội nhất bảng vào VCK cùng chủ nhà Qatar và 8 đội vào tứ kết U.17 châu Á 2025. Tám đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ dự U.17 World Cup 2026.