Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF nói gì về chiến thắng vang dội của U.17 Việt Nam: VCK châu Á diễn ra bao giờ, ở đâu?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/11/2025 21:53 GMT+7

Chiến thắng thuyết phục của U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia không chỉ giúp đội giành vé đi châu Á mà còn cho thấy hiệu quả đầu tư đào tạo trẻ của VFF trong giai đoạn vừa qua.

Lời biểu dương từ VFF dành cho các chiến binh U.17 Việt Nam

Tối 30.11, VFF cho biết: "Sau chiến thắng 4-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia trong trận “chung kết” bảng C, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, thay mặt Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội về thành tích giành quyền vào vòng chung kết U.17 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển U.17 Việt Nam. Đội đã toàn thắng cả 4 trận ở vòng loại, ghi tổng cộng 30 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Đây được xem là kết quả của quá trình đầu tư liên tục trong công tác đào tạo trẻ, được VFF triển khai ngay sau vòng chung kết U.17 châu Á 2025".

Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam giành vé đi châu Á: Toàn thắng, giữ sạch lưới

VFF thông tin: "Nhằm động viên tinh thần, VFF quyết định thưởng cho đội tuyển 600 triệu đồng sau khi giành vé đi tiếp. VFF cũng đã có bài đăng chúc mừng, động viên tinh thần toàn đội để hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trước mắt là VCK châu Á vào năm sau. 

Tại giải đấu này, U.17 Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ nhờ lối chơi phối hợp đẹp mắt, sự gắn kết và sự nổi bật của nhiều cá nhân triển vọng. Thành công này được xem như món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu xa hơn trong tương lai".

Cầu thủ Văn Dương phát biểu sau trận: "Tôi và đồng đội rất hạnh phúc vì đã giành được chiến thắng quan trọng. Tấm vé dự U.17 châu Á là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị kỹ càng của đội và đặc biệt đã đáp lại sự đầu tư, quan tâm của VFF. Tôi rất vui vì mình đã đóng góp được một bàn thắng ở trận gặp U.17 Malaysia. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành với chúng tôi".

Văn Dương là cầu thủ ấn tượng nhất của đội chủ nhà trong trận đấu với Malaysia khi anh có tới 2 kiến tạo và ghi 1 bàn thắng. Đáng tiếc là trong hiệp 2, anh phải rời sân vì chấn thương. 

VFF nói gì về chiến thắng vang dội của U.17 Việt Nam: VCK châu Á diễn ra bao giờ, ở đâu?- Ảnh 1.

Văn Dương kiến tạo để Mạnh Cường gh bàn mở tỷ số cho U.17 Việt Nam

Chiến thắng hôm nay đưa đội U.17 góp mặt trong danh sách các đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết châu Á 2026, bên cạnh đội tuyển nữ quốc gia, đội U.23 nam, đội tuyển futsal nam quốc gia, U.20 nữ quốc gia và U.17 nữ quốc gia.

VCK U.17 châu Á 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Vòng loại U.17 châu Á 2026 có sự tham dự của 38 đội, chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng chung kết. Bên cạnh đó, có 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar và 8 đội lọt vào tứ kết U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo lịch, VCK U.17 châu Á sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. 8 đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á dự U.17 World Cup 2026.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam lập kỳ tích giành vé đi châu Á: VFF thưởng nóng 600 triệu đồng

Trước ngày U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan mang theo khát vọng vàng SEA Games, đàn em U.17 Việt Nam tiếp lửa cho đàn anh bằng thành tích vô cùng tuyệt vời đó là giành vé đi châu Á với tổng cộng 30 bàn thắng, không để thua bàn nào.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam xuất sắc vững ngôi đầu, Malaysia bị loại

Tiền vệ U.23 Việt Nam Nguyễn Văn Trường nói điều xúc động sau ca phẫu thuật

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam u.17 malaysia bóng đá Việt Nam VFF VCK U.17 CHÂU Á bóng đá trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận