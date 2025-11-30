VFF nói gì về chiến thắng vang dội của U.17 Việt Nam: VCK châu Á diễn ra bao giờ, ở đâu?

Lời biểu dương từ VFF dành cho các chiến binh U.17 Việt Nam

Tối 30.11, VFF cho biết: "Sau chiến thắng 4-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia trong trận “chung kết” bảng C, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, thay mặt Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội về thành tích giành quyền vào vòng chung kết U.17 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển U.17 Việt Nam. Đội đã toàn thắng cả 4 trận ở vòng loại, ghi tổng cộng 30 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Đây được xem là kết quả của quá trình đầu tư liên tục trong công tác đào tạo trẻ, được VFF triển khai ngay sau vòng chung kết U.17 châu Á 2025".

Thắng đậm Malaysia, U.17 Việt Nam giành vé đi châu Á: Toàn thắng, giữ sạch lưới

VFF thông tin: "Nhằm động viên tinh thần, VFF quyết định thưởng cho đội tuyển 600 triệu đồng sau khi giành vé đi tiếp. VFF cũng đã có bài đăng chúc mừng, động viên tinh thần toàn đội để hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trước mắt là VCK châu Á vào năm sau.

Tại giải đấu này, U.17 Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ nhờ lối chơi phối hợp đẹp mắt, sự gắn kết và sự nổi bật của nhiều cá nhân triển vọng. Thành công này được xem như món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu xa hơn trong tương lai".

Cầu thủ Văn Dương phát biểu sau trận: "Tôi và đồng đội rất hạnh phúc vì đã giành được chiến thắng quan trọng. Tấm vé dự U.17 châu Á là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị kỹ càng của đội và đặc biệt đã đáp lại sự đầu tư, quan tâm của VFF. Tôi rất vui vì mình đã đóng góp được một bàn thắng ở trận gặp U.17 Malaysia. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành với chúng tôi".

Văn Dương là cầu thủ ấn tượng nhất của đội chủ nhà trong trận đấu với Malaysia khi anh có tới 2 kiến tạo và ghi 1 bàn thắng. Đáng tiếc là trong hiệp 2, anh phải rời sân vì chấn thương.

Văn Dương kiến tạo để Mạnh Cường gh bàn mở tỷ số cho U.17 Việt Nam

Chiến thắng hôm nay đưa đội U.17 góp mặt trong danh sách các đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết châu Á 2026, bên cạnh đội tuyển nữ quốc gia, đội U.23 nam, đội tuyển futsal nam quốc gia, U.20 nữ quốc gia và U.17 nữ quốc gia.

VCK U.17 châu Á 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Vòng loại U.17 châu Á 2026 có sự tham dự của 38 đội, chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng chung kết. Bên cạnh đó, có 9 đội được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar và 8 đội lọt vào tứ kết U.17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo lịch, VCK U.17 châu Á sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. 8 đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á dự U.17 World Cup 2026.