Cả U.17 và U.23 Malaysia gánh ‘còng lưng’ bê bối FAM nhập tịch lậu, huyền thoại lên tiếng

Bóng đá trẻ Malaysia bỗng mang gánh nặng quá lớn vì vụ bê bối nhập tịch của FAM

Báo chí Malaysia cho rằng, trong bối cảnh bóng đá nước này đang cực kỳ u ám với vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ "lậu" đang bị FIFA xử phạt, FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đã phần nào đặt kỳ vọng vào đội U.23 sắp dự SEA Games 33 để làm sáng sủa tình hình. Tương tự là đội U.17 đang thi đấu tại vòng loại U.17 châu Á, sắp gặp đội U.17 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 30.11, tranh ngôi nhất bảng vào vòng chung kết.

Sức ép từ vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ Malaysia 'lậu' bị FIFA xử phạt, khiến FAM phải hy vọng vào các đội trẻ Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, sự kỳ vọng của FAM, cụ thể là từ ban quản lý các đội tuyển nước này vào các đội trẻ của Malaysia được xem chỉ là những hy vọng mong manh và sự áp đặt sức ép quá lớn.

Trong đó, đội U.17 Malaysia bắt buộc phải thắng U.17 Việt Nam trong trận đấu quyết định ở bảng C mới có cơ hội giành vé vào vòng chung kết U.17 châu Á, khi đang bằng 12 điểm, nhưng kém xa hiệu số +20 so với +26. U.17 Việt Nam chỉ cần hòa là có vé.

Trong khi đó, đội U.23 Malaysia sắp dự SEA Games 33 cũng nhận được sự kỳ vọng, nhưng thực tế lại không có sự chuẩn bị tốt nhất. Cựu danh thủ bóng đá Malaysia, ông Jamil Nasir chỉ trích: "Đội bóng này chưa thực sự sẵn sàng để dự SEA Games 33. Họ không có sự chuẩn bị như mong đợi, nên cực kỳ khó để hy vọng được gì".

"U.23 Malaysia đã thất bại 2 giải đấu quan trọng gần đây là giải vô địch U.23 Đông Nam Á (tháng 7) và vòng loại U.23 châu Á (tháng 9). Sau hai giải đấu này, họ có thi đấu giao hữu hay tập huấn gì để khắc phục các điểm yếu không? Không.

Họ cũng bỏ qua luôn cơ hội lớn tập luyện trong đợt FIFA Days tháng 11, và chỉ mới tập trung gần đây (từ ngày 25.11), là quá muộn. Do đó, việc đội U.23 Malaysia có cơ hội vượt qua hai đối thủ cùng bảng ở môn bóng đá nam SEA Games 33 sắp tới là U.23 Việt Nam và Lào hay không, thực sự không ai dám tin", ông Jamil Nasir nhấn mạnh.

Cũng theo ông Jamil Nasir: "Những gì người ta hy vọng là sự bất ngờ hoặc một điều gì đó bất thường ở đội bóng của HLV Nafuzi Zain xảy ra mới có thể giúp người hâm mộ Malaysia hy vọng, nếu họ gây sốc vượt qua U.23 Việt Nam và đội Lào để giành vé vào bán kết. Dựa trên thực tế này thì chẳng hy vọng gì, nhưng tôi vẫn níu kéo hy vọng rằng, những đánh giá của mình là sai và U.23 Malaysia sẽ chứng minh được khả năng của mình".

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ thuận lợi sau khi lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 thay đổi, trong khi U.23 Indonesia sẽ bất lợi Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Malaysia không hy vọng vượt qua vòng bảng

Tính từ SEA Games năm 2009 và 2011, là thời kỳ vàng son của bóng đá Malaysia với 2 lần liên tiếp đoạt HCV, đến nay họ chưa lần nào tìm lại vinh quang. Trong khi ở kỳ SEA Games gần nhất năm 2023, U.23 Malaysia còn không vượt qua vòng bảng.

Vì vậy, lần dự SEA Games 33 tại Thái Lan với các trận bóng đá nam sắp khởi tranh vào đầu tháng 12, đội U.23 Malaysia đang đứng ở một tình thế đầy chông chênh, vì bóng đá nước này dính vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ "lậu", nhiều hy vọng bỗng nhiên đặt vào họ, nhưng quá trình chuẩn bị lại gặp quá nhiều vấn đề.

Nếu tiếp tục phải nhận các thất bại và sớm chia tay vòng bảng tại SEA Games 33, đội U.23 Malaysia sẽ rất dễ rơi vào tình cảnh bị CĐV nước này chỉ trích dữ dội hơn.

Diễn biến hiện nay của đội U.23 Malaysia cũng đầy áp lực, khi ông Jamil Nasir chỉ ra: "Họ âm thầm tập trung, không có cuộc họp báo chính thức nào cả. Không ai biết đội U.23 này do HLV Nafuzi Zain dẫn dắt, đang có những ai tập trung, ai vắng mặt. Chúng tôi không biết đội bóng này đang làm gì, có lẽ chỉ đến khi họ bước vào các trận đấu sắp tới người ta mới biết đội bóng sẽ có những gì".

Với quá nhiều bất cập như vậy, việc FAM kỳ vọng vào các đội trẻ Malaysia sẽ thành công ở các giải như vòng loại U.17 châu Á hay SEA Games 33, xem ra chỉ là những hy vọng chỉ để hy vọng.

Trong khi, thực tế họ đang đối mặt tình thế cực kỳ phức tạp với án kỷ luật của FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", nguy cơ phải giải tán ban chấp hành hiện nay để tổ chức bầu cử bất thường và cải tổ toàn diện đang chực chờ.