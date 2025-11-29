U.23 Indonesia tự ái vì mục tiêu HCB tại SEA Games 33, sếp lớn nói gì?

Lãnh đạo PSSI phải lên tiếng, U.23 Indonesia cần bình tĩnh

Theo Phó chủ tịch PSSI, ông Zainudin Amali, các cầu thủ U.23 Indonesia đã tỏ ra hơi chán nản, sau khi họ nghe về mục tiêu chính thức của đội tại SEA Games 33 chỉ cần đoạt HCB là đủ. Nhiều cầu thủ cho rằng, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia có vẻ như không tin tưởng vào năng lực của họ.

U.23 Indonesia (áo đỏ) tự ái vì bị đánh giá thấp mục tiêu tại SEA Games 33, cơ hội cho U.23 Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Các cầu thủ U.23 Indonesia khá bất ngờ trước mục tiêu của Bộ Thanh niên và Thể thao đề ra. Họ cảm thấy như thể mình không có khả năng giành HCV. Vì vậy, nhiều người đã hơi chán nản", ông Zainudin Amali chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo chí Indonesia tại Jakarta ngày 28.11.

"Nhưng khi tôi đến, gặp gỡ và động viên họ, giải thích cặn kẽ, họ đã không còn chán nản nữa. Không có gì sai cả, như tôi đã nói. Vậy thôi. Các cầu thủ phải chứng minh rằng mình có thể giành HCV. Nên phải cố gắng và tiến lên", ông Zainudin Amali cho biết thêm.

Phó chủ tịch PSSI, Zainudin Amali cũng giải thích, lý do về sự khác biệt trong mục tiêu của PSSI và Bộ Thanh niên và Thể thao đối với đội U.23 Indonesia tại SEA Games 33 sắp diễn ra ở Thái Lan, cũng rất bình thường và không phải là lần đầu tiên.

"Nếu có sự khác biệt giữa các tổ chức thể thao và chính phủ, trong trường hợp này là đoàn kiểm tra (của Bộ Thanh niên và Thể thao) đưa ra sự đánh giá, tôi nghĩ đó là điều bình thường. Các tổ chức thể thao luôn có nhiều mục tiêu và cao hơn. Đặc biệt là đối với các môn thể thao có số lượng VĐV đông đảo. Do đó, mục tiêu cũng luôn khác nhau. Với PSSI, chúng tôi luôn đặt mục tiêu cao nhất của đội U.23 là bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam", ông Zainudin Amali giải thích.

Trước đó, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, thông qua đánh giá của đoàn kiểm tra cơ quan này, thông báo rằng mục tiêu được giao cho đội U.23 Indonesia tại SEA Games 33 là HCB. Điều này khác với mục tiêu do PSSI đặt ra là HCV.

Theo CNN Indonesia, sự đánh giá từ Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng tiềm năng cạnh tranh của đội U.23 nước này, và sức mạnh của các đối thủ như U.23 Việt Nam hay U.23 Thái Lan chủ nhà.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ thuận lợi sau khi lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 thay đổi, trong khi U.23 Indonesia sẽ bất lợi Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc hạ chỉ tiêu của U.23 Indonesia, dù được cho là giảm bớt sức ép, nhưng lại dẫn đến một yếu tố khác, từ nội bộ đội tuyển này (bao gồm cả cầu thủ và ban huấn luyện) có cảm giác họ đang bị đánh giá thấp năng lực.

HLV Indra Sjafri của U.23 Indonesia đã phải lên tiếng: "Tôi đã gặp gỡ các cầu thủ, giải thích và giải tỏa tâm lý cho họ. Tôi khẳng định lại, mục tiêu của toàn đội vẫn là hướng đến HCV. Chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu mà Bộ Thanh niên và Thể thao đề ra, nhưng luôn đặt tâm trí vào cuộc đua bảo vệ chiếc HCV đã đoạt được năm 2023. Đó là điều chắc chắn".

Lịch thi đấu mới nhất môn bóng đá nam SEA Games 33 sau khi U.23 Campuchia rút lui

Tại SEA Games 33 ở môn bóng đá nam đã có sự thay đổi lớn sau khi đội U.23 Campuchia rút lui. Ban tổ chức đã có sự điều chỉnh và thay đổi. Cụ thể:

Bảng A (các trận đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với trận ra quân U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; U.23 Singapore gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore ngày 11.12.

Bảng B (các trận đều diễn ra lúc 16 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ngày 3.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 6.12; và U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12.

Bảng C (các trận đều diễn ra lúc 18 giờ trên sân 700th Anniversary ở TP.Chiang Mai), với U.23 Myanmar gặp U.23 Philippines ngày 5.12; U.23 Philippines gặp U.23 Indonesia ngày 8.12; và U.23 Indonesia gặp U.23 Myanmar ngày 12.12.

Theo lịch đấu mới này, đội U.23 Indonesia sẽ gặp bất lợi chút ít so với hai đối thủ U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh HCV, khi phải đấu liên tục 2 trận liền ở vòng bảng từ ngày 8.12. Nếu vào bán kết, họ cũng có ít ngày nghỉ hơn so với hai đối thủ trên.

Với bảng đấu và lịch thi đấu thay đổi, nhưng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 vẫn không thay đổi quy định thi đấu, với 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Các trận bán kết (diễn ra ngày 15.12), trận tranh HCĐ và chung kết đều diễn ra trên sân Rajamangala (cùng ngày 18.12).