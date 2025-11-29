HLV Kim Sang-sik sẵn sàng đương đầu áp lực

M ỤC TIÊU RÕ RÀNG

Kể từ khi đến VN làm việc, HLV Kim Sang-sik đã liên tục gặt hái được nhiều thành công. Ông giúp đội tuyển VN đòi lại ngôi vương AFF Cup 2024, duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á cho đội U.23 VN, rồi đoạt luôn tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2025. Khi người hâm mộ đang quen với cảm giác chiến thắng, áp lực đối với HLV Kim Sang-sik càng lớn hơn. Ông thừa nhận: "Tôi đã đến VN 1 năm rưỡi và đây là lần đầu tiên tôi tham dự một kỳ SEA Games. Tôi khá hồi hộp, nhưng cũng hào hứng chờ đợi. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng giành được thành tích tốt nhất ở giải đấu này".

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu cụ thể: "Trước mắt, chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng. Về 2 đối thủ là U.23 Lào và Malaysia, tôi đánh giá đội Lào yếu hơn một chút. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chuẩn bị kỹ càng để có kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ theo dõi kỹ trận Lào - Malaysia và phân tích kỹ Malaysia, từ đó đưa ra chiến thuật phù hợp để giành chiến thắng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng ghi nhiều bàn thắng trong trận gặp Lào để có lợi thế trước Malaysia".

HLV Kim Sang-sik vui vẻ khi trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 28.11 của đội U.23 VN trên sân Bà Rịa (TP.HCM) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu được xem là rất ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik. Việc chạm trán đối thủ yếu hơn trong ngày ra quân là lợi thế bởi các cầu thủ luôn cần thời gian bắt nhịp, vào guồng. Đồng thời, HLV Kim Sang-sik cũng có quyền "giấu bài". Sau đó, đội U.23 VN sẽ được nghỉ 1 tuần, còn U.23 Malaysia phải đá 2 trận trong vòng 5 ngày. Lợi thế về thể lực, sự chuẩn bị cho trận quan trọng nghiêng hẳn về phía "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi.

T Ự TIN CÓ CƠ SỞ

Trên sân Bà Rịa, HLV Kim Sang-sik cười khá nhiều, tỏ ra rất thoải mái khi SEA Games 33 ngày càng đến gần. Trong các bài tập phối hợp của đội U.23 VN, ông không cần phải tạm dừng để nhắc nhở, nhiều lần vỗ tay, khen học trò xử lý bóng tốt. Ông khẳng định đội U.23 VN đang đạt thể trạng tốt, không có ca chấn thương nào và quá trình chuẩn bị diễn ra rất tốt.

Ngày 29.11, ông Kim sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ

Về mặt chiều sâu đội hình, ở mỗi vị trí, đội U.23 VN đều có ít nhất 2 cầu thủ rất chất lượng. Trong khung gỗ, Trung Kiên (HAGL) chơi nổi bật, nhưng Văn Bình (SLNA) cũng đã thể hiện ấn tượng ở giải giao hữu CFA China Team 2025 vừa rồi. Lý Đức - Nhật Minh - Hiểu Minh là bộ 3 trung vệ được ưa chuộng, nhưng cũng cần cẩn trọng bởi Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh hay thậm chí Quang Kiệt luôn sẵn sàng thay thế. Ở 2 vị trí hậu vệ biên, HLV Kim Sang-sik có 4 cầu thủ lợi hại là Phi Hoàng, Văn Khang (cánh trái) và Anh Quân, Minh Phúc (cánh phải). Khu trung tuyến, Thái Sơn, Xuân Bắc, Quốc Cường, Đức Việt, Công Phương, Thành Trung đang cạnh tranh quyết liệt. Lực lượng ở hàng công còn dày hơn nữa với một loạt ngôi sao như Đình Bắc, Vĩ Hào, Thanh Nhàn, Lê Viktor, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Quốc Việt.

U.23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan ngày 1.12

Chính những điều đó mang lại "cơn đau đầu dễ chịu" cho HLV Kim Sang-sik. Ông nói: "Với tư cách là HLV, việc chọn 23 cầu thủ cuối cùng dự SEA Games 33 (loại 5 cầu thủ) thực sự khó khăn. Tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi, họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ. Tôi cố gắng thận trọng và tìm đội hình tốt nhất để công bố". Đến buổi tập cuối cùng (hôm nay), đội U.23 VN sẽ chia đội hình đá đối kháng để HLV Kim Sang-sik chọn ra những cái tên ưng ý nhất.

Với lực lượng hùng hậu, chất lượng đồng đều ở cả 3 tuyến, U.23 VN có thể duy trì cường độ thi đấu cao và sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản ở SEA Games 33. Rõ ràng, HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay những quân bài chất lượng, những điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games 33, giúp U.23 VN khép lại năm 2025 một cách hoàn hảo, đồng thời có thêm động lực bùng nổ ở VCK U.23 châu Á vào đầu năm 2026.