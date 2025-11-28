Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc

Tiểu Bảo - Đồng Nguyên Khang
28/11/2025 18:45 GMT+7

Việc tiền đạo Đình Bắc trình diện sau khi ghi bàn ở AFC Champions League 2 là cột mốc để U.23 Việt Nam hoàn thiện hàng công, sẵn sàng bùng nổ trận mở màn SEA Games 33 gặp Lào.

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 1.

Đình Bắc rạng rỡ tập trung U.23 Việt Nam sau bàn thắng đáng nhớ vào CLB Bắc Kinh tại AFC Champions League 2

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đình Bắc 'tươi rói' trình diện U.23 Việt Nam

Chiều 28.11, đội tuyển U.23 Việt Nam chào đón 3 gương mặt quan trọng gồm tiền đạo Đình Bắc và 2 hậu vệ Lý Đức, Minh Phúc, sau khi giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) có chiến thắng quan trọng 2-1 trước CLB Bắc Kinh tại AFC Champions League 2.

Có thể thấy sự hào hứng và tự tin của 3 gương mặt rất được HLV Kim Sang-sik chờ đón này. Đặc biệt chân sút trẻ Đình Bắc có trạng thái tâm lý rất tốt với bàn thắng phút 90 ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước đại diện Trung Quốc.

Đó có thể sẽ là bước ngoặt của Đình Bắc khi anh đã "thông nòng", có bàn thắng đầu tiên cho CLB CAHN ở mùa giải năm nay, sau một thời gian chờ đợi từ đầu mùa, phần vì kém may mắn trong các pha dứt điểm.

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 2.

Vĩ Hào hồi phục nhanh chóng đang là câu hỏi thú vị trong màu áo U.23 Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trạng thái tâm lý hưng phấn của Đình Bắc sẽ là cú hích tốt cho hàng công U.23 Việt Nam, chỉ chỉ vài ngày nữa sẽ bước vào trận ra quân SEA Games 33 với nhiệm vụ được HLV Kim Sang-sik khẳng định rất rõ là "ghi nhiều bàn nhất có thể" vào lưới U.23 Lào.

Ông Kim cảm kích CLB CAHN và HLV Polking

Trước thềm buổi tập chiều 28.11, có thể cảm nhận rõ HLV Kim Sang-sik vui ra mặt khi đón chào 3 cầu thủ CLB CAHN đã bắt chuyến bay sớm từ Hà Nội đến TP.HCM để kịp trình diện và tập buổi đầu tiên cùng U.23 Việt Nam.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 bày tỏ sự cảm kích dành nghĩa cử rất đẹp của CLB CAHN, chia quân cho đội tuyển quốc gia dù ngày 3.12 tới sẽ có trận quyết chiến đặc biệt quan trọng trên sân Buriram United (Thái Lan) tại ASEAN Club Championship.

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 3.

Các cầu thủ tập luyện trong sự theo dõi chăm chú từ BHL

ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Tôi cảm ơn HLV Polking và CLB CAHN. Ban đầu 3 cầu thủ của CLB này chưa thể lên hội quân trong hôm nay được. Nhưng cuối cùng CLB CAHN đã tạo điều kiện để họ góp mặt. Đội bóng đã vì bóng đá Việt Nam cho cầu thủ lên tập trung sớm", ông Kim chia sẻ.

Như vậy, lần đầu tiên kể từ đợt tập trung quan trọng tại TP.HCM, đội U.23 Việt Nam đã đầy đủ quân số 28 cầu thủ. Dự kiến toàn đội sẽ có trận đấu nội bộ vào chiều 29.11 trước khi ông Kim chốt 23 cái tên chính thức tham dự SEA Games 33.

Vào lúc này, U.23 Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt, với 10 cái tên đang chen chúc trên hàng công. Việc Đình Bắc "mở tài khoản" bàn thắng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik tự tin hơn rất nhiều khi đối diện bài toán chọn người khiến ông "mất ngủ".

Hình ảnh U.23 Việt Nam tập chiều 28.11

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 4.

Đầu buổi tập, HLV Kim Sang-sik chủ động hỏi thăm nhóm 3 cầu thủ CLB CAHN là Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc vừa gia nhập sau chiến thắng ở AFC Champions League 22

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 5.

Đình Bắc đang có trạng thái tâm lý và thể lực rất tốt. Anh đã ghi điểm đẹp mắt bằng pha lập công giúp CLB CAHN có chiến thắng quan trọng trước CLB Bắc Kinh, sau khi thuyết phục HLV Polking "bật đèn xanh" để sớm tập trung U.23 Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 6.

Giờ G đã rất sát rồi. Các cầu thủ tập luyện trong sự theo dõi chăm chú từ BHL. Sau buổi tập ngày 28.11, đội U.23 Việt Nam sẽ có trận đá nội bộ trước khi HLV Kim Sang-sik chọn ra 23 cái tên cuối cùng tham dự SEA Games 33

Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 7.

Thanh Nhàn và Lê Viktor là 2 trong số 10 cái tên đang cạnh tranh vị trí nhau trên hàng công U.23 Việt Nam. Điều này giúp ông Kim có nhiều sự lựa chọn, nhưng cũng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đau đầu đến mức... mất ngủ

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 8.

Tài năng trẻ Lê Phát (2007) rất tự tin trong buổi tập với các đồng đội - đàn anh hơn mình đến 4 tuổi. Thời gian qua, chân sút được nhiều chuyên gia ví von có lối chơi giống Mbappe được Ninh Bình FC tạo điều kiện vào sân thường xuyên. Nếu duy trì được nhịp độ thi đấu này, anh có tương lai rộng mở phía trước...

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 9.

HLV Kim Sang-sik nhìn theo pha xử lý của tiền đạo Ngọc Mỹ...

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 10.

... và tiếp đó là Văn Thuận. Đây là 2 tài năng trẻ của bóng đá Thanh Hóa vừa gia nhập Ninh Bình FC. Cả 2 cầu thủ này đều đã ghi bàn ở V-League 2025 - 2026 cũng như cho U.23 Việt Nam thời gian qua. Ông Kim sẽ chọn ai đây?

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 11.

Thanh Nhàn (bib hồng) và Tuấn Phong tranh bóng cùng Thành Trung (bib xanh) trong bài tập kiểm soát bóng với yêu cầu thực hiện nhanh, ít chạm và các cầu thủ phải di chuyển liên tục. Chất lượng các đường chuyền hôm nay là rất cao

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 12.

Vĩ Hào dõi theo đường chuyền của Văn Khang. Đây là 2 thành viên đã từng cùng HLV Kim Sang-sik đoạt chức vô địch AFF Cup 2024, với rất nhiều trận đá chính. Riêng Vĩ Hào đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 13.

Ở một góc, các thủ môn tập luyện rất tích cực. Trong ảnh, thủ môn Trung Kiên đang có pha xuất tướng cản phá khi bóng trong phần kiểm soát của Cao Văn Bình, người đang bắt chính và bắt tốt cho SLNA mùa này

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 14.

Có thể thấy sự tích cực và tập trung của các cầu thủ trong buổi tập trên mặt cỏ có chất lượng rất tốt của sân Bà Rịa, điểm hẹn quen thuộc của U.23 Việt Nam. Dự kiến, toàn đội sẽ di chuyển lên trung tâm TP.HCM vào ngày 30.11

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc- Ảnh 15.

Ông Kim chuẩn bị sa bàn cho phần tập kín sau khi truyền thông và báo chí rời sân Bà Rịa. Tất cả đang nín thở chờ nhà cầm quân người Hàn Quốc chốt lại quyết định đầy khó khăn là chia tay 5 học trò, chốt 23 thành viên chính thức của đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 33

ảnh: Đồng Nguyên Khang

