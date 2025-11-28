Ông Kim bất ngờ nhắc đến... HLV Polking và CLB CAHN: Vì đã không giữ 'khư khư' Đình Bắc

Việc tiền đạo Đình Bắc trình diện sau khi ghi bàn ở AFC Champions League 2 là cột mốc để U.23 Việt Nam hoàn thiện hàng công, sẵn sàng bùng nổ trận mở màn SEA Games 33 gặp Lào.
Đình Bắc 'tươi rói' trình diện U.23 Việt Nam
Chiều 28.11, đội tuyển U.23 Việt Nam chào đón 3 gương mặt quan trọng gồm tiền đạo Đình Bắc và 2 hậu vệ Lý Đức, Minh Phúc, sau khi giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) có chiến thắng quan trọng 2-1 trước CLB Bắc Kinh tại AFC Champions League 2.
Có thể thấy sự hào hứng và tự tin của 3 gương mặt rất được HLV Kim Sang-sik chờ đón này. Đặc biệt chân sút trẻ Đình Bắc có trạng thái tâm lý rất tốt với bàn thắng phút 90 ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước đại diện Trung Quốc.
Đó có thể sẽ là bước ngoặt của Đình Bắc khi anh đã "thông nòng", có bàn thắng đầu tiên cho CLB CAHN ở mùa giải năm nay, sau một thời gian chờ đợi từ đầu mùa, phần vì kém may mắn trong các pha dứt điểm.
Trạng thái tâm lý hưng phấn của Đình Bắc sẽ là cú hích tốt cho hàng công U.23 Việt Nam, chỉ chỉ vài ngày nữa sẽ bước vào trận ra quân SEA Games 33 với nhiệm vụ được HLV Kim Sang-sik khẳng định rất rõ là "ghi nhiều bàn nhất có thể" vào lưới U.23 Lào.
Ông Kim cảm kích CLB CAHN và HLV Polking
Trước thềm buổi tập chiều 28.11, có thể cảm nhận rõ HLV Kim Sang-sik vui ra mặt khi đón chào 3 cầu thủ CLB CAHN đã bắt chuyến bay sớm từ Hà Nội đến TP.HCM để kịp trình diện và tập buổi đầu tiên cùng U.23 Việt Nam.
Nhà cầm quân sinh năm 1976 bày tỏ sự cảm kích dành nghĩa cử rất đẹp của CLB CAHN, chia quân cho đội tuyển quốc gia dù ngày 3.12 tới sẽ có trận quyết chiến đặc biệt quan trọng trên sân Buriram United (Thái Lan) tại ASEAN Club Championship.
"Tôi cảm ơn HLV Polking và CLB CAHN. Ban đầu 3 cầu thủ của CLB này chưa thể lên hội quân trong hôm nay được. Nhưng cuối cùng CLB CAHN đã tạo điều kiện để họ góp mặt. Đội bóng đã vì bóng đá Việt Nam cho cầu thủ lên tập trung sớm", ông Kim chia sẻ.
Như vậy, lần đầu tiên kể từ đợt tập trung quan trọng tại TP.HCM, đội U.23 Việt Nam đã đầy đủ quân số 28 cầu thủ. Dự kiến toàn đội sẽ có trận đấu nội bộ vào chiều 29.11 trước khi ông Kim chốt 23 cái tên chính thức tham dự SEA Games 33.
Vào lúc này, U.23 Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt, với 10 cái tên đang chen chúc trên hàng công. Việc Đình Bắc "mở tài khoản" bàn thắng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik tự tin hơn rất nhiều khi đối diện bài toán chọn người khiến ông "mất ngủ".
Bình luận (0)