Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đoàn thể thao Việt Nam viết tiếp trang sử vàng chói lọi tại SEA Games 33

Thủ tướng mong muốn Việt Nam hướng đến việc đăng cai World Cup, Olympic, ASIAD

Chiều 28.11, Cục TDTT Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam long trọng tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Buổi lễ được tổ chức long trọng ở Văn phòng Chính phủ và vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Mai Văn Chính; cùng sự tham dự của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam cùng các HLV và VĐV Việt Nam.

Thủ tướng luôn dành cho thể thao Việt Nam sự quan tâm sâu sắc Ảnh: Nhật Bắc

Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, gồm: 1 trưởng đoàn; 3 phó trưởng đoàn; 69 cán bộ và nhân viên y tế; 44 lãnh đội; 16 chuyên gia; 191 HLV; 841 VĐV thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn.

Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và thể hiện quyết tâm cao trong nhiệm vụ thi đấu tại Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá chuyên môn và kết quả huấn luyện, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 HCV, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công, thể hiện khí phách, tinh thần Việt Nam ở sân chơi quốc tế, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đoàn thể thao Việt Nam lên đường với khí thế, quyết tâm cao, phấn đấu vượt mục tiêu đề ra, giành vị trí cao nhất, viết tiếp trang sử vàng chói lọi, mang lại niềm tự hào cho đất nước.



Thủ tướng mong muốn thể thao Việt Nam có tầm nhìn sâu rộng, hướng đến World Cup, Olympic, ASIAD Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh: "Thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng với những nỗ lực, như vị trí nhất toàn đoàn ở SEA Games 32 tại Campuchia (136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ), không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng văn hóa lành mạnh, mà còn thể hiện bản lĩnh kiên cường, thể hiện hình ảnh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ, tự tin.

Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã thể hiện nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ, cải thiện đời sống, sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh miền Trung. Tinh thần kiên cường đã chảy trong huyết quản người dân Việt Nam. Đó cũng là yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tôi rất xúc động khi đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với đồng bào miền Trung. SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, vừa là ngày hội thể hiện ý chí, tinh thần dân tộc, thể hiện tinh thần gắn bó trong đại gia đình ASEAN. SEA Games ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng.

Chúng ta cần nhìn xa trông rộng, nghĩ xa làm lớn, chuẩn bị cho ASIAD, Olympic, hướng tới những mục tiêu xa, ví dụ như World Cup. Chúng ta phải nghĩ đến việc đăng cai tổ chức ASIAD, Olympic, World Cup (cả bóng đá nam và nữ). Cần bắt đầu tinh thần này ngay từ bây giờ. Mạnh dạn đăng ký, đăng cai, tổ chức thi đấu các ngày hội thể thao quốc tế. Chúng ta cần tự tin, tự lực, tự cường, không thể chỉ loanh quanh trong khu vực ASEAN. Thể thao Việt Nam cần vươn ra châu Á, thế giới, xây dựng các sân vận động, trung tâm thể thao, tổ chức các giải lớn".

"Trân trọng nỗ lực tổ chức SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan"

Thủ tướng nhấn mạnh: "SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, quốc gia có kinh nghiệm tổ chức các sân chơi lớn. Dù gặp khó khăn thiên tai, nhưng Thái Lan vẫn nỗ lực tổ chức giải đấu. Chúng ta trân trọng nỗ lực ấy.

Thể thao Việt Nam cần thích nghi, có bản lĩnh vững vàng, có ý chí trong đầu và ngọn lửa trong tim, với sức mạnh và nội lực, đoàn thể thao cần thể hiện tinh thần Việt Nam, luôn kiên định vì mục tiêu chúng ta đặt ra, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, nỗ lực hết mình trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Tôi tin chúng ta làm được.

Thể thao Việt Nam vừa có mục tiêu phấn đấu đạt thành tích cao nhất có thể, vừa mang sứ mệnh lớn lao. Đó là đoàn kết, học hỏi, giao lưu trong đại gia đình Đông Nam Á, với tinh thần thể thao cao thượng, vô tư, trong sáng, thi đấu hết mình.

Thực hiện được mục tiêu và thông điệp này, thể thao Việt Nam sẽ thể hiện được sự trưởng thành, thể hiện được tầm vóc và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Thể thao cao thượng là không bao giờ bỏ cuộc, nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua giới hạn bản thân, vì màu cờ sắc áo, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó là tinh thần truyền thống hào hùng xuyên suốt chiều dài lịch sử trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, chống bão lũ, chống đại dịch… và cần thể hiện mạnh mẽ hơn nữa trong thi đấu thể thao".

Thủ tướng bày tỏ: "Tôi tin rằng trong hành trang, thể thao Việt Nam sẽ mang theo tinh thần quật cường, ý chí bền bỉ, dẻo dai vào từng cuộc đấu, từng đường đua, từng cuộc cạnh tranh lành mạnh… để lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Các VĐV, HLV, chuyên gia… đã trải qua hành trình dài khổ luyện. Có những VĐV vượt qua chấn thương, hy sinh thầm lặng, tập luyện không ngừng nghỉ để tạo dựng nền tảng cho thành công sắp tới.

Tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Bộ VH-TT-DL, ngành thể thao, các VĐV, HLV đã chuẩn bị chu đáo để đạt mục tiêu cao tại SEA Games 33".

Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng, mong thể thao Việt Nam giành vị trí cao nhất có thể

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tôi giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam: Từng cán bộ, thành viên đoàn thể thao Việt Nam phải làm việc hết mình, thi đấu hết mình, vượt lên chính mình, phá kỷ lục của chúng mình, với nỗ lực lớn nhất và quyết tâm cao nhất. Hãy xem từng trận đấu, đường đua mà chúng ta tham gia như một trận chung kết.

Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, quyết liệt, hết mình, đồng thời tuyệt đối tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả. Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam phải thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, đó là nét văn hóa cao thượng, lan tỏa sự hòa hiếu, trí tuệ, văn mình, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong đại gia đình Đông Nam Á.

Giữ kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm luật thi đấu và luật quốc tế, đảm bảo an toàn, an ninh. Dù thắng hay thua, toàn đoàn cũng phải đoàn kết, tuyệt đối tuân thủ kỷ cương. Bảo đảm sức khỏe trong thời gian diễn ra đại hội. Cần đảm bảo tốt chuyên môn, hậu cần, y tế để thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để giành thành tích cao nhất có thể".



Lễ xuất quân là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên tinh thần, khích lệ ý chí thi đấu của các VĐV trước khi lên đường làm nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà.

Nguyễn Thị Oanh (561), cô gái truyền cảm hứng cho thể thao Việt Nam bởi nghị lực phi thường Ảnh: Độc Lập

Cục TDTT Việt Nam sẽ lo kinh phí như tiền vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa, tiền hành lý quá khổ, quá cước, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt, chi phí liên lạc, lệ phí visa, hộ chiếu, tiền di chuyển nội địa, chi tiền thuê văn phòng, phương tiện tập luyện, thi đấu... theo quy định cho 952 thành viên. 213 thành viên còn lại tham dự bằng chi phí địa phương, kinh phí xã hội hóa...

Chế độ thưởng thế nào? Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP "Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu" thì mức thưởng cụ thể cho thành tích thi đấu của VĐV ở SEA Games là 45 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ và mỗi kỷ lục SEA Games sẽ được nhận 20 triệu đồng.



Mỗi VĐV giành HCV, HCB, HCĐ sẽ được thưởng nóng lần lượt là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng.

Lễ xuất quân cũng ghi nhận nỗ lực của đội ngũ HLV, chuyên gia và cán bộ, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị cho đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 33 như Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam, Công ty CP Động lực, Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam, Ngân hàng LPBank, TikTok Việt Nam, California Fitness & Yoga Việt Nam, Donex Sport Badminton, Vietnam Airlines….



Thể thao Việt Nam đã giành ngôi nhất toàn đoàn ở 2 kỳ SEA Games liên tục (31 và 32). Trong đó tại SEA Games 31 trên sân nhà, các VĐV Việt Nam đoạt 446 huy chương (205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ).

1 năm sau, số huy chương dù giảm xuống 355 (136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ), nhưng ngôi đầu vẫn minh chứng cho sự ổn định của đoàn Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhận định: "Không đơn giản để thể thao Việt Nam tái lập thành tích tại các kỳ SEA Games trước, khi các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan, đang chuẩn bị rốt ráo và mang đến lực lượng mạnh.

Ngoài ra, một số nội dung thế mạnh của đoàn Việt Nam không có trong chương trình thi đấu. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam hướng đến là một trong những quốc gia dẫn đầu SEA Games, có thể là tốp 2 hoặc tốp 3".

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam không chỉ hướng tới hoàn thành chỉ tiêu huy chương, mà còn phát hiện và bồi dưỡng nhân tài nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20, diễn ra vào năm 2026.

Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam đóng góp 116 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau thiên tai.





