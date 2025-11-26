Thanh Nhàn nói điều bất ngờ khi U.23 Việt Nam phải dời về Bangkok, tiết lộ đối thủ ‘đáng sợ’

Tiền đạo Thanh Nhàn tự tin U.23 Việt Nam sẽ vượt qua chính mình Ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng

Hôm nay, BTC SEA Games 33 đã quyết định chuyển bảng B môn bóng đá nam về Bangkok do tỉnh Songkhla bị ngập lụt. Tiền đạo Thanh Nhàn chia sẻ: "Điều này ảnh hưởng một chút đến sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam, nhưng không sao vì toàn đội vẫn đang nỗ lực từng ngày.

Bước vào ngày tập luyện thứ 3, tôi và toàn đội U.23 Việt Nam đã dần bắt nhịp được cường độ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Vào lúc này, toàn đội vẫn đang tập với cường độ cao để giữ thể lực".

HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam đặt mục tiêu tranh HCV SEA Games 33, tấm HCV thứ 3 sau 2 lần đăng quang năm 2019 và 2022 kể từ khi chúng ta hội nhập với quốc tế. Thanh Nhàn được kỳ vọng sẽ có lần đầu may mắn sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc trước đó.

Vượt qua chính mình

Thanh Nhàn đang chạy đà tốt cho SEA Games 33 ảnh: Minh Tú

Thanh Nhàn cho biết: "Các đối thủ ở SEA Games 33 đều đáng gờm. Indonesia và Thái Lan là đáng gờm nhất. Toàn đội U.23 Việt Nam sẽ cố gắng giành HCV. Tôi nghĩ đối thủ lớn nhất của U.23 Việt Nam là bản thân mình. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua bản thân mình.

Chiến thuật của U.23 Việt Nam sẽ vẫn không khác so với các giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026. Mỗi cầu thủ trên hàng công đều có điểm mạnh riêng và bản thân tôi cũng vậy. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt để có suất thi đấu trong màu áo U.23 Việt Nam.

Áp lực cạnh tranh nội bộ thì giải nào cũng vậy. Ai cũng phải cố gắng hết mình để thầy chọn ra cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết khả năng. Hy vọng CĐV đồng hành cùng toàn đội tại SEA Games 33".