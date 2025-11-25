Ông Kim muốn U.23 Việt Nam tự tin săn HCV, nhưng phải cẩn trọng

U.23 Việt Nam đặt mục tiêu săn HCV SEA Games 33 ảnh: VFF

Vị thế mạnh mẽ của U.23 Việt Nam

Trong cảnh bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi chóng mặt vì cuộc chạy đua nhập tịch đang gây nhiều tranh cãi, thì ở cấp độ bóng đá trẻ Việt Nam đang thể hiện vị thế mạnh mẽ, với bản sắc rõ nét khi U.23 Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch giải U.23 Đông Nam Á.

Tại mặt trận SEA Games, U.23 Việt Nam cũng gây ấn tượng với 2 tấm HCV SEA Games 30 và 31 ở Philippines và Việt Nam vào các năm 2019 và 2022, trước khi đoạt HCĐ ở SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023.

Riêng trong năm 2025, thành tích toàn thắng 7 trận để bảo vệ chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 và xuất sắc vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026, khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik nghiễm nhiên là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua tranh tấm HCV SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik sở hữu lứa U.23 Việt Nam 100% đều đang thi đấu tại V-League ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc U.23 Việt Nam là đội Đông Nam Á duy nhất 2 VCK U.23 châu Á liền được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cho thấy vị thế rất vững vàng của chúng ta, trong vai trò lá cờ đầu ở sân chơi châu lục.

Sự khiêm tốn của ông Kim

Tuy nhiên, SEA Games sẽ là một sân chơi rất khác, với những thách thức riêng khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thận trọng, nhất là khi thực tế sân cỏ chỉ ra khoảng cách giữa các quốc gia trong khu vực đã thu hẹp đáng kể.

Gần nhất đội tuyển Việt Nam đã rất chật vật mới vượt qua được Lào với tỷ số 2-0, trong đó có 2/3 đội hình đang là thành viên của U.23 Lào, thậm chí nhiều cái tên đá từ đầu trong đó có tiền vệ Việt kiều Damoth Thongkhamsavath.

Điều này đồng nghĩa bản thân ông Kim đã lường trước cuộc chạm trán không dễ dàng cho U.23 Việt Nam với đối thủ này trong trận ra quân SEA Games lúc 18 giờ 30 ngày 4.12 tới, dù chưa biết sẽ đá trên sân bóng nào khi Songkhla (Thái Lan) đang ngập trong biển nước.

Lê Viktor kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games 33 ảnh: VFF

Thêm vào đó, đối thủ thứ 2 của chúng ta trong trận cuối vòng bảng ngày 11.12 là U.23 Malaysia cũng tràn đầy động lực chứng tỏ bản thân, trong cảnh nền bóng đá nước này cần cú hích danh dự sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ "nhập tịch lậu".

Nếu vượt qua vòng bảng, U.23 Việt Nam sẽ bước vào những trận chiến khốc liệt thật sự, khi U.23 Indonesia (khả năng cao gặp ở bán kết) và U.23 Thái Lan (chủ nhà) đều rất khát khao phục thù những thất bại trước chúng ta ở các trận chung kết SEA Games và U.23 Đông Nam Á các năm qua.

Do đó, sẽ không có trận đấu nào dễ dàng cả. Phong cách của HLV Kim Sang-sik, như dồn sức thắng đậm Lào 5-0 trận mở màn Asian Cup 2027, cho thấy nguyên tắc cơ bản đầu tiên luôn là phải thực sự tôn trọng đối thủ, nhìn rõ điểm mạnh yếu đối phương và ứng phó nghiêm túc.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam có thể đã hiểu rõ thông điệp của ông thầy sau giải Panda Cup 2025 và điều đó sẽ giúp cho họ có được tâm lý tự trước khi bước vào SEA Games 33.