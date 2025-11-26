Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking quả quyết CLB CAHN sẽ đánh bại đối thủ Trung Quốc: Chờ Đình Bắc bùng nổ

Tiểu Bảo
26/11/2025 14:49 GMT+7

HLV Mano Polking tự tin khẳng định CLB Công an Hà Nội (CAHN) đủ khả năng giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà đội Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League 2.

HLV Polking quả quyết CLB CAHN sẽ đánh bại đối thủ Trung Quốc: Chờ Đình Bắc bùng nổ- Ảnh 1.

HLV Polking tự tin vào chiến thắng của CLB CAHN

ảnh: Minh Tú

Ông Polking tin vào chiến thắng của CLB CAHN

Ở phần họp báo trước lượt trận thứ 5 bảng E giải AFC Champions League 2, HLV Mano Polking chia sẻ: "Trận đấu này rất quan trọng với cả chúng tôi và đối phương. Cả 2 đội cùng muốn vượt qua vòng bảng. Đội nào thua, cơ hội cạnh tranh sẽ ít hơn.

CLB CAHN hướng tới 3 điểm với lợi thế sân nhà. Chúng tôi biết đối thủ mạnh, đã đối đầu và trận này, chúng tôi sẵn sàng thi đấu sòng phẳng cùng sự cổ vũ của người hâm mộ".

Ở màn so tài lượt đi trên đất Trung Quốc, CLB CAHN đã cầm hòa CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-2, trong trận đấu Quang Hải và đồng đội tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng tốt.

HLV Polking quả quyết CLB CAHN sẽ đánh bại đối thủ Trung Quốc: Chờ Đình Bắc bùng nổ- Ảnh 2.

Hàng công CLB CAHN kỳ vọng Đình Bắc sẽ bùng nổ

ảnh: Minh Tú

Do đó, ông Polking kỳ vọng chứng kiến một chiến thắng khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 27.11.

Chờ Đình Bắc khai hỏa

Nhà cầm quân quốc tịch Brazil và Đức bày tỏ: "Ở trận lượt đi, CLB CAHN có nhiều pha dứt điểm nhưng thiếu đi một chút may mắn. Tôi tin tưởng trận này chúng tôi vẫn duy trì được khả năng tạo ra những cơ hội rõ rệt và ghi nhiều bàn thắng trước đội Bắc Kinh Quốc An.

Mới đây ở Cúp quốc gia 2025 - 2026, chúng tôi thi đấu tốt ở hiệp 2 trước Thể Công Viettel, tạo nhiều cơ hội. Hiệp 1, các cầu thủ của chúng tôi thi đấu không tốt khi để mất bóng nhiều lần không cần thiết và để đối thủ phản công.

HLV Polking quả quyết CLB CAHN sẽ đánh bại đối thủ Trung Quốc: Chờ Đình Bắc bùng nổ- Ảnh 3.

CLB CAHN tự tin trước trận gặp CLB Bắc Kinh Quốc An

ảnh: minh Tú

Các tình huống ghi bàn của Thể Công Viettel đến từ 2 tình huống cố định là đá phạt góc và đá penalty. Còn ở trận đấu tới, đội Bắc Kinh Quốc An có thể lực tốt, hàng công mạnh, chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ".

CLB CAHN sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan bị đau cổ chân trong trận thua Macarthur FC mới đây. Kỳ vọng săn bàn sẽ được đặt lên vai bộ 3 Đình Bắc - Leo Artur và Văn Đô.

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Adou Minh bày tỏ quyết tâm: “Trận đấu với Bắc Kinh Quốc An là trận lớn, tôi và các đồng đội đều đang rất hào hứng. Tôi tin rằng, với sự tự tin này và nếu chúng tôi thể hiện đúng phong độ thì sẽ thắng”.

HIện tại, cả CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An cùng có 5 điểm sau 4 trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking xếp thứ 2 nhờ hơn về hiệu số so với đối thủ. Trận tái đấu giữa hai đội mang ý nghĩa lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào trong. Trận đấu giữa CAHN với Bắc Kinh Quốc An sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 27.11.

Khám phá thêm chủ đề

