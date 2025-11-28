Futsal nữ Việt Nam xuất hiện nhân tố 'lạ', lộ diện kênh phát trực tiếp tại SEA Games 33

Bổ sung 2 cầu thủ sân 11 của CLB nữ TP.HCM

Đây là giai đoạn then chốt để ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam đánh giá phong độ, hoàn thiện chiến thuật và lựa chọn đội hình tối ưu trước khi bước vào giải đấu khu vực.

Trong đợt tập huấn lần này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có tổng cộng 16 VĐV, trong đó 2 cầu thủ được bổ sung gồm: Trần Thị Thùy Trang và K'Thủa (của CLB nữ TP.HCM). Năm VĐV không tham gia tập huấn tại Hàng Châu gồm các thủ môn: Đinh Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Phương; 3 cầu thủ: Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Huỳnh Như, Nguyễn Phương Anh.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc trước khi dự SEA Games 33 Ảnh: vff

Trong thời gian tập huấn tại Hàng Châu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc vào các ngày 30.11 và 2.12. Đây là cơ hội để toàn đội cọ xát, nâng cao nhịp độ thi đấu và thử nghiệm các phương án chiến thuật trước thềm SEA Games 33.

Chia sẻ về đợt tập huấn trong nước vừa qua, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết: "Ban huấn luyện rất hài lòng về tinh thần và sự nghiêm túc tập trung của toàn đội trong từng buổi tập. Đội đã thi đấu hai trận giao hữu trong nước với kết quả tốt và vận hành tương đối hiệu quả các mục tiêu chiến thuật".

Về mục tiêu của chuyến tập huấn tại Trung Quốc, HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh: "Đây là dịp để đánh giá quá trình chuẩn bị của toàn đội, nâng cao khả năng thi đấu của từng cầu thủ và lựa chọn đội hình tốt nhất cho SEA Games. Ở kỳ SEA Games sắp tới, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn vì các đội đều tiến bộ rất nhiều. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu từng trận một, phấn đấu đổi màu huy chương, hướng tới thành tích cao nhất".

Danh sách đội tuyển futsal nữ Việt Nam Ảnh: vff

Ngay sau khi có mặt tại Hàng Châu, ổn định chỗ ở tại khách sạn (cách sân bay 40 phút di chuyển bằng xe buýt), thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày (28.11).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam gặp đối thủ nào?

Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia và Myanmar. Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần lượt gặp Indonesia vào ngày 12.12 và chạm trán Myanmar ngày 14.12. Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Các trận đấu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.