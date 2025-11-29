Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

VĐV Việt Nam sẽ nhận thưởng gần 100 triệu đồng cho mỗi HCV SEA Games 33

Hoàng Lê
Hoàng Lê
29/11/2025 07:38 GMT+7

Nếu thi đấu thành công ở SEA Games 33 sắp diễn ra ở Thái Lan, VĐV VN sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP "Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu", mức thưởng cụ thể cho thành tích thi đấu của VĐV ở SEA Games là 45 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ. Bên cạnh đó, VĐV còn được nhận thưởng 20 triệu đồng cho mỗi kỷ lục lập được ở SEA Games.

Tiếc cho các VĐV khi dự thảo Nghị định "Quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao quốc gia, tập trung tập huấn, thi đấu" nhằm thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP chưa chính thức thông qua, bởi theo dự thảo nghị định mới, VĐV được nhận 60 triệu đồng/HCV, 30 triệu đồng/HCB, 25 triệu đồng/HCĐ khi thi đấu ở SEA Games.

VĐV Việt Nam sẽ nhận thưởng gần 100 triệu đồng cho mỗi HCV SEA Games 33- Ảnh 1.

Đội tuyển điền kinh VN sẽ được thưởng lớn nếu thi đấu thành công ở SEA Games 33

ẢNH: KHẢ HÒA

Tại SEA Games 33, Cục TDTT VN công bố mức thưởng nóng cho VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ lần lượt là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng. Ngoài ra, liên đoàn của các môn thể thao góp mặt ở SEA Games cũng có nguồn thưởng nóng nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp VN công bố mức thưởng nóng cho VĐV đoạt HCV lên tới 100 triệu đồng. Mức thưởng của Liên đoàn Taekwondo VN là 700 USD (18 triệu đồng), 500 USD (13 triệu đồng), 300 USD (8 triệu đồng) lần lượt cho HCV, HCB, HCĐ. Liên đoàn Điền kinh VN cũng công bố quỹ thưởng nóng lên tới 1 tỉ đồng cho đội tuyển điền kinh VN nếu bảo vệ thành công 12 HCV. Các liên đoàn, hiệp hội có VĐV tham dự SEA Games 33 cũng đang ráo riết tìm nguồn kinh phí để thưởng nóng cho VĐV.

VĐV Hà Nội, TP.HCM NHẬN THƯỞNG ĐẶC BIỆT

Nhằm thu hút tài năng thể thao, tạo động lực phấn đấu cho các VĐV ở đấu trường quốc tế, các đơn vị như Hà Nội, TP.HCM còn có chính sách đãi ngộ đầy hấp dẫn. Theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 6.12.2023 do HĐND TP.Hà Nội ban hành, VĐV của đơn vị này nếu đoạt HCV SEA Games sẽ được nhận 15 triệu đồng/tháng với chu kỳ 2 năm, HCB là 8,5 triệu đồng và HCĐ là 7 triệu đồng. Trong khi đó, theo Nghị quyết 05 của HĐND TP.HCM về chế độ cho HLV, VĐV, tiền thưởng cho VĐV giành HCV là 58 triệu đồng cho VĐV nữ, 52 triệu đồng cho VĐV nam. Nếu đoạt HCB, VĐV nữ nhận 32 triệu đồng, VĐV nam nhận 29 triệu đồng, còn phần thưởng cho HCĐ là 25,5 triệu đồng đối với VĐV nữ và 23 triệu đồng cho VĐV nam. Bên cạnh đó, các VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ cũng nhận thêm chế độ đãi ngộ lần lượt là 12,5 triệu đồng/tháng, 8,5 triệu đồng/tháng, 7 triệu đồng/tháng và được hưởng 2 năm theo chu kỳ SEA Games.

