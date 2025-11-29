Thủ tướng: Cống hiến tinh thần thể thao cao thượng tại SEA Games 33

3 NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Hôm qua 28.11, lễ xuất quân đoàn thể thao VN dự SEA Games 33 được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Mai Văn Chính.

Tại buổi lễ, Thủ tướng giao cho đoàn thể thao VN 3 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, từng thành viên phải làm việc hết mình, thi đấu hết mình, vượt lên chính mình, phá kỷ lục của chính mình, với nỗ lực lớn nhất và quyết tâm cao nhất; luôn xem từng trận đấu, đường đua như một trận chung kết. Nhiệm vụ thứ hai là mỗi VĐV phải thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, quyết liệt, tuyệt đối tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả. "Các thành viên đoàn thể thao VN phải thể hiện, lan tỏa nét văn hóa đặc trưng của đất nước, đó là sự cao thượng, hòa hiếu, trí tuệ, văn minh, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong đại gia đình Đông Nam Á", Thủ tướng căn dặn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc thể thao VN thắng lợi tại SEA Games 33 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Thủ tướng cũng yêu cầu đoàn thể thao VN giữ kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm luật thi đấu và luật quốc tế, đảm bảo an toàn, an ninh. Dù thắng hay thua, toàn đoàn cũng phải đoàn kết, tuyệt đối tuân thủ kỷ cương. Đồng thời phải bảo đảm sức khỏe trong thời gian diễn ra đại hội. Lãnh đạo Chính phủ giao đoàn thể thao VN cần đảm bảo tốt chuyên môn, hậu cần, y tế để các VĐV VN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Chúng ta tin tưởng đoàn thể thao VN sẽ phát huy ý chí, tinh thần, khí phách con người VN, là những "chiến binh sao vàng" thi đấu quả cảm, mang về chiến thắng vẻ vang cho Tổ quốc. Thành công của thể thao VN tại SEA Games 33 là thành công chung của cả đất nước, của mỗi người dân VN, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, củng cố niềm tin, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Chúc đoàn thể thao VN chiến thắng, thành công, vẻ vang trong mỗi chiến tích, cố gắng giành thành tích cao nhất có thể. Mỗi tấm huy chương là niềm vui lớn. Thể thao VN sẽ viết tiếp trang sử vàng chói lọi, mang lại niềm tự hào cho đất nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

M ANG CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ

Đoàn thể thao VN tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với hơn 1.165 thành viên, trong đó có 841 VĐV tranh tài ở 47 môn và phân môn, trong tổng số 66 môn được tổ chức tại đại hội; đặt mục tiêu đạt từ 91 - 110 HCV, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 33. Trong đó, điền kinh (chỉ tiêu 12 HCV), bắn súng (7 HCV), bơi, cử tạ… được trông đợi là những môn thể thao mũi nhọn mang về huy chương. Với bóng đá nam và nữ, mục tiêu cũng phấn đấu đoạt HCV để khẳng định vị thế tại Đông Nam Á. Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất (2022 và 2019), VN đều đứng nhất toàn đoàn.

Hình ảnh tạo cảm xúc mạnh mẽ tại lễ xuất quân khi lãnh đạo Chính phủ và đoàn thể thao Việt Nam cùng thể hiện sự quyết tâm Ảnh: Bùi Lượng

Phát biểu động viên khích lệ, giao nhiệm vụ và trao cờ cho đoàn, Thủ tướng chia sẻ: "Thể thao VN vừa có mục tiêu phấn đấu đạt thành tích cao nhất có thể, vừa mang sứ mệnh lớn lao, đó là đoàn kết, học hỏi, giao lưu trong đại gia đình Đông Nam Á, với tinh thần thể thao cao thượng, vô tư, trong sáng. Thực hiện được mục tiêu và thông điệp này, thể thao VN sẽ thể hiện được sự trưởng thành, thể hiện được tầm vóc và uy tín đất nước trên trường quốc tế. Thể thao cao thượng là không bao giờ bỏ cuộc, nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua giới hạn bản thân, vì màu cờ sắc áo, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó là tinh thần truyền thống hào hùng xuyên suốt chiều dài lịch sử trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, chống bão lũ, chống đại dịch… và cần thể hiện mạnh mẽ hơn nữa trong thi đấu thể thao".

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 33, hứa giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao VN trong tốp đầu khu vực; bứt phá ở các môn trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic; xây dựng hình ảnh đoàn thể thao VN văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao…

Dự kiến, đoàn thể thao VN di chuyển tới Thái Lan vào ngày 7.12, 2 ngày trước lễ khai mạc. U.23 VN xuất phát sớm hơn để chuẩn bị cho 2 trận bảng B môn bóng đá nam, gặp Lào ngày 3.12 và Malaysia ngày 11.12.