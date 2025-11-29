Bóng đá Malaysia kêu cứu, Bộ trưởng thừa nhận 'FAM cần thay đổi'

FAM một lúc đối đầu nhiều vụ kiện

Vụ việc mới nhất, CLB Selangor FC đang đẩy mạnh cuộc chiến kỷ luật với FAM lên AIAC, sau khi cơ quan này bác bỏ đơn kháng cáo của họ về các biện pháp trừng phạt liên quan đến hành vi sai trái của các CĐV.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

FAM đã phạt Selangor FC 100.000 ringgit (khoảng hơn 637 triệu đồng) và hai trận trên sân nhà diễn ra trong sân không có khán giả, sau vụ bạo lực xảy ra trong trận đấu Cúp FA với CLB Negri Sembilan tại sân vận động MBPJ vào ngày 29.10.

Selangor FC kháng cáo, nhưng bị FAM bác bỏ. CLB này tiếp tục gây khó cho FAM khi đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý lên AIAC tại Kuala Lumpur "để cam kết duy trì sự liêm chính của CLB và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan được bảo vệ".

Vụ kiện này, cùng lúc FAM cũng đang đối mặt sức ép cực lớn xung quanh vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại đang ở giai đoạn quyết định, đó là có kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hay không vẫn đang bỏ ngỏ.

Trong khi đó, trước sự cố các nhà tài trợ chính của FAM rút lui vì e ngại sự ảnh hưởng của vụ việc bê bối trên, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS), bà Hannah Yeoh một lần nữa lên tiếng: "Ban lãnh đạo FAM cần thay đổi", khi trả lời phỏng vấn nhà báo Zulhelmi Zainal Azam kênh Astro Arena ngày 28.11.

Bà Hannah Yeoh cũng thừa nhận, FAM không thể tránh thoát khỏi thực tế mất nhà tài trợ, sụt giảm uy tín nghiêm trọng, do các tranh cãi liên quan về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch.

Ủy ban Điều tra Hoàng gia (RCI) sẽ vào cuộc để điều tra FAM?

Cùng lúc, trên New Straits Times, nhà phân tích thể thao Pekan Ramli kêu gọi, Ủy ban Điều tra Hoàng gia (RCI) vào cuộc để điều tra toàn bộ sự việc 7 cầu thủ nhập tịch của FAM, qua đó mới có thể đóng vai trò then chốt trong việc khôi phục niềm tin của công chúng vào bóng đá Malaysia.

Ông Pekan Ramli cho rằng, một ủy ban độc lập cấp cao như vậy, do chính phủ bổ nhiệm, sẽ có thể điều tra các vấn đề vì lợi ích công cộng mà không lo ngại về ảnh hưởng không chính đáng. Trong đó, cũng sẽ tránh được việc bị coi là sự can thiệp của chính phủ, hay sự can thiệp mà FIFA không cho phép.

Tình thế 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đến nay diễn biến đầy bất lợi, một số đã bị CLB thanh lý hợp đồng. Họ cũng hết cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trong khi FAM chưa rõ kháng cáo CAS hay không Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo ông Pekan Ramli, hiện FAM đã thành lập ủy ban nội bộ riêng để điều tra sự việc, nhưng động thái này bị nhiều người coi là không đủ độc lập vì chính cơ quan này đã chỉ định các thành viên.

"Giờ đây, với việc đơn kháng cáo bị bác bỏ và quyết định xử phạt của FIFA là cực kỳ nghiêm túc, việc thành lập một cuộc điều tra độc lập là kịp thời và phù hợp. Điều này thể hiện hành động chủ động và đảm bảo tính minh bạch, điều mà FIFA cũng sẽ công nhận", ông Pekan Ramli nói với tờ New Straits Times. Và thêm rằng, quá trình này không chỉ giúp làm rõ tình hình mà còn củng cố tính minh bạch trong mắt FIFA.

Trong khi đó, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết, điều quan trọng là phải làm rõ phạm vi và mục đích của bất kỳ cuộc điều tra độc lập nào trước khi thành lập. Hiện cũng đã có một ủy ban do ông Tun Md Raus Sharif đứng đầu, đang tập trung điều tra vào hành vi của FAM. Do đó, sẽ không cần thiết để mở thêm một ủy ban nữa để điều tra.

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli: "Vụ việc hiện nay đã đi đến khả năng bị truy tố hình sự - tội làm giả tài liệu. Đây là vấn đề của cảnh sát. Không cần phải điều tra thêm. Cảnh sát có thể và nên bắt đầu điều tra ngay từ bây giờ. Cá nhân tôi muốn có sự minh bạch hơn trong việc cấp quốc tịch - tại sao 7 cầu thủ lại được xử lý nhanh chóng như vậy, trong khi một số người nộp đơn phải chờ hơn 40 năm?".

Ngày 3.11, Ủy ban Khiếu nại của FIFA đã duy trì lệnh trừng phạt đối với FAM và ra lệnh điều tra chính thức các quy trình nội bộ của tổ chức này.

FAM có thời hạn đến ngày 8.12 có đưa sự việc lên CAS hay không, trước khi án kỷ luật chính thức ban hành và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành các bước kỷ luật tiếp theo và liên quan đến 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở các trận vòng loại Asian Cup 2027.

Với FAM, án phạt kỷ luật của FIFA và AFC chỉ là phần đầu, cơ quan này còn sẽ bị điều tra về các quy trình nội bộ từ các cơ quan chức năng khác, đối mặt với khả năng bị truy tố hình sự liên quan tội làm giả giấy tờ, sai phạm có hệ thống trong quy trình làm việc…