7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia phải điều trần tại Tòa án FIFA, chịu thêm án phạt nặng

Trong án phạt FIFA công bố ngày 26.9, 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca được nhắc tên. Theo FIFA, nhóm cầu thủ này đã bị làm giả giấy tờ khai sinh, nhằm đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Sau án phạt, mỗi cầu thủ phải nộp phạt cho FIFA 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và tất cả đều bị cấm tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng.

Tuy nhiên, chiều 28.11, theo trang Bharian, 7 cầu thủ nhập tịch này sắp phải đối mặt với một phiên tòa khác có tên gọi là “Tòa án FIFA”. Dự kiến, trong tháng tới nhiều khả năng họ sẽ nhận được thư triệu tập từ FIFA.

Trang Bharian tiết lộ: “Mặc dù Ủy ban Kỷ luật FIFA đã giữ nguyên án treo giò 12 tháng và phạt tiền đối với 7 cầu thủ nhưng đó vẫn chưa phải là án phạt sau cùng. Một quy trình khác đang chờ họ ở cấp độ FIFA. Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi họ sắp bị triệu tập”.

Joao Figueiredo (14) nằm trong số những cầu thủ phải nhận án phạt từ FIFA. Sắp tới, anh sẽ có lần thứ 2 bị FIFA triệu tập để làm rõ các vấn đề nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA triệu tập lần 2

“Quy trình này liên quan đến Tòa án FIFA, nơi sẽ đánh giá và xác định tư cách thi đấu của họ với tư cách là cầu thủ Malaysia. Tòa án FIFA có thể được coi là cơ quan nội bộ của FIFA, có chức năng xem xét các vụ việc liên quan đến luật lệ và ứng xử trong bóng đá. Hội đồng xét xử bao gồm ba ban chính: Ủy ban kỷ luật, Ủy ban kháng cáo và Ủy ban tư cách và điều kiện của cầu thủ. Cả ba ủy ban sẽ họp cùng nhau và có nguy cơ áp dụng những hình phạt bổ sung, rất nặng cho 7 cầu thủ nếu xác định họ cố tình gian lận. Ngược lại, nếu ủy ban FIFA tin rằng không có yếu tố gian lận trong việc đăng ký của bảy cầu thủ, mức án sẽ được giữ nguyên”, trang Bharian giải thích.

7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia?

Trang báo của Malaysia nhấn mạnh: “Sau khi nhận án phạt, theo tiết lộ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhóm 7 cầu thủ này đều có luật sư riêng, biện hộ cho mình. Vì thế, mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào các tài liệu được nộp và mức độ tin tưởng của tòa án FIFA dành cho các chứng cứ bổ sung đã được nộp”.

Trong khi đó, kênh truyền hình Bulentin TV3 đánh giá lần xuất hiện thứ 2 trước FIFA của nhóm 7 cầu thủ này sẽ rất khó khăn. Vào ngày 30.10, khi Ủy ban Kháng cáo FIFA làm việc, trả lời đơn khiếu nại của FAM họ cũng từng được triệu tập và có cơ hội giải trình. Tuy nhiên, những lời khai của nhóm 7 cầu thủ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Thậm chí, ngay sau phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã quyết định bác đơn kháng cáo của FAM và tuyên bố sẽ mở rộng cuộc điều tra vì vụ việc có khả năng cấu thành tội phạm hình sự.

FAM sẽ theo sát quá trình các cầu thủ được FIFA triệu tập lần 2 ẢNH: REUTERS

Cũng theo kênh Bulentin TV3, các quan chức cũng như luật sư của FAM sẽ theo sát quá trình nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia được Tòa án FIFA triệu tập. Đồng thời, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cũng khuyên FAM nên chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất, bao gồm cả hình phạt bổ sung từ Tòa án FIFA.

"Chúng tôi hy vọng FAM có thể cung cấp bằng chứng mới. Nhưng nếu vẫn là những bằng chứng cũ, FAM sẽ gặp khá nhiều khó khăn", luật sư Nik Erman Nik Roseli nói trong chương trình phát thanh Apa-Apa Saja trên trang Metro.