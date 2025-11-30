Messi làm nền giúp đàn em rực sáng, Inter Miami vô địch miền Đông vào chung kết MLS Cup

Messi có được tính thêm chức vô địch?

Theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA, dù Inter Miami giành chức vô địch khu vực miền Đông (Eastern Conference), một danh hiệu chính thức của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), nhưng sẽ không được tính vào danh sách các chức vô địch của Messi (hiện đã có 46 danh hiệu). Danh thủ người Argentina cần cùng với Inter Miami vô địch MLS Cup (thi đấu ngày 7.12 tới) thì mới được tính.

Messi lùi sâu, chỉ góp 1 kiến tạo và làm nền cho hai đàn em của mình Tadeo Allende và Mateo Silvetti rực sáng, giúp Inter Miami vô địch miền Đông MLS Ảnh: Reuters

Bất kể như vậy, thành tích vô địch khu vực miền Đông MLS của Messi và Inter Miami cũng đã làm nên lịch sử, khi đây là lần đầu tiên danh thủ 38 tuổi người Argentina giành được một chức vô địch quan trọng nhất kể từ khi đến Mỹ thi đấu.

Trước đó, Messi giúp Inter Miami vô địch Leagues Cup và Supporters' Shield (vòng tính điểm MLS). Với CLB Inter Miami, đây cũng là chức vô địch quan trọng nhất trong lịch sử non trẻ của họ kể từ khi tham dự giải đấu MLS từ năm 2020.

Nhưng mục tiêu tiếp theo mới đáng kể hơn, chức vô địch MLS Cup. Đây là giấc mơ ấp ủ của ông David Beckham, chủ tịch CLB và là đồng sở hữu đội bóng với anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas.

Ở trận chung kết MLS Cup 2025, Messi và Inter Miami sẽ gặp đội vô địch khu vực miền Tây, giữa San Diego FC và Vancouver Whitecaps FC (thi đấu lúc 9 giờ ngày 30.11).

Trong trận chung kết khu vực miền Đông MLS với New York City FC, Messi không ghi bàn, nhưng đóng vai trò cực lớn trong dẫn dắt lối chơi và hỗ trợ tối đa cho hai đàn em Allende và Silvetti rực sáng trên hàng công. Trong lúc chân sút kỳ cựu Suarez tiếp tục ngồi dự bị như 2 trận gần đây ở vòng play-off.

Messi và Tadeo Allende (bìa phải) và Mateo Silvetti (giữa), trở thành bộ ba tấn công mới cực hay của Inter Miami, trong khi Suarez đã dần qua thời đỉnh cao Ảnh: Reuters

Chính Allende rực sáng ngay từ những phút đầu trận khi ghi cú đúp ngoạn mục từ các pha kiến tạo của 2 danh thủ kỳ cựu Sergio Busquets và Jordi Alba, giúp Inter Miami sớm vượt lên dẫn trước tỷ số 2-0 ở các phút 14 và 23. Đáng nói, đây là các trận cuối cùng trong sự nghiệp của Busquets và Alba trước khi họ chính thức giải nghệ khi mùa giải này khép lại.

Sự tỏa sáng của Busquets và Alba cùng Allende đã giúp Inter Miami nắm chắc chiến thắng từ sớm, qua đó để hướng đến trận chung kết trong mơ MLS Cup trước khi khép lại sự nghiệp.

New York City FC thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Justin Haak ghi phút 37 và gây sức ép lớn trong phần đầu hiệp 2 để hy vọng tìm bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Messi lên tiếng với một pha kiến tạo như đặt cho cầu thủ 19 tuổi Silvetti (thay vị trí của Suarez) lập công nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 67, qua đó dập tắt luôn mọi hy vọng của đối thủ.

Tiếp đó, tiền đạo Telasco Segovia vào sân ở hiệp 2 ghi bàn nâng tỷ số phút 83 cùng Allende ghi bàn thứ 3 trong trận phút 89 để hoàn tất cú hat-trick, giúp Inter Miami khép lại trận chung kết khu vực miền Đông MLS trước đối thủ New York City FC với tỷ số tới 5-1, giành chức vô địch cực kỳ xứng đáng.

Vô địch khu vực và vào chung kết MLS Cup, Messi và Inter Miami còn có ưu thế lớn khi tiếp tục được đấu sân nhà trong cuộc gặp San Diego FC hoặc Vancouver Whitecaps FC trong trận chung kết quan trọng nhất mùa giải lúc 2 giờ 30 ngày 7.12 tới.