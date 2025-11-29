Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: Căng như dây đàn, Liverpool liệu có ‘sống sót’?

Nói cách khác, cả 9 đội đang đứng từ vị trí thứ 4 đến 12 trong bảng xếp hạng hiện thời đều có thể hoán chuyển chỗ đứng cho nhau sau vòng đấu cuối tuần này, do khoảng cách tối đa giữa họ chỉ là 3 điểm.

Cả hai "ngựa ô" Bournemouth, Sunderland cùng với M.U và 3 đại diện Anh ở Champions League - Liverpool, Newcastle, Tottenham - đều đang nằm trong nhóm đội vừa nêu. Ba đội khác là Everton, Crystal Palace và Brighton. Đấy là chỉ mới nói về vòng đấu trước mắt. Nhìn xa hơn thì Liverpool còn có thể qua mặt cả đội đang đứng nhì bảng xếp hạng Chelsea chỉ sau 2 vòng, nếu kết quả 2 trận sắp tới diễn ra đúng như mong muốn của họ. Các đội khác cũng vậy. Vòng đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào giữa tuần sau. Giải Ngoại hạng Anh đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất hằng năm, với mỗi đội đều đá 9 trận chỉ trong 5 tuần (chưa kể cúp Liên đoàn và các cúp châu Âu).

Điều đáng lưu ý: do khoảng cách quá sít sao giữa 9 đội bóng vừa nêu, tất cả đều phải chắt chiu cơ hội khi có thể ghi thêm bàn thắng hoặc cố gắng không thủng lưới nữa. Tỷ số cụ thể, chứ không chỉ kết quả trận đấu, sẽ quyết định nhiều điều. Ở vòng vừa qua, tuy đều đá trên sân nhà, nhưng Liverpool thua Nottingham 0-3 trong khi M.U "chỉ" thua Everton 0-1. Hệ quả là M.U hiện đứng trên Liverpool đến 2 bậc, dù đồng điểm! Đấy cũng là khác biệt nhỏ nhoi giữa hai đội đang đứng trên và dưới lằn ranh trụ hạng, West Ham và Leeds, với khoảng cách 1 bàn trong chỉ số phụ.

Manchester City trông đợi vào tài săn bàn của Erling Haaland (giữa) ẢNH: REUTERS

Thế so kè trong bảng xếp hạng làm cho các trận đấu tại giải Ngoại hạng từ nay đến cuối năm đều rất căng thẳng, bất kể tên tuổi hoặc vị thứ của các đội chạm trán với nhau. Tất nhiên, vẫn có những trận "đinh". Đặc biệt nhất ở vòng đấu cuối tuần này là trận "Super Sunday" - đội nhì bảng Chelsea tiếp đội đầu bảng Arsenal. Là đội đầu tiên trên quê hương bóng đá thi đấu ở đẳng cấp cao nhất đúng 100 mùa liên tiếp, Arsenal đang tràn đầy cơ hội vô địch, với khoảng cách 6 điểm trước Chelsea.

Các trận trong đêm thứ bảy (22 giờ ngày 29.11) là Manchester City - Leeds, Brentford - Burnley, Sunderland - Bournemouth và vào lúc 3 giờ ngày 30.11 là Everton - Newcastle, Tottenham - Fulham. M.U làm khách trên sân Crystal Palace trong trận đấu sớm của đêm chủ nhật (19 giờ ngày 30.11). Các trận còn lại (21 giờ 5 ngày 30.11) là West Ham - Liverpool, Aston Villa - Wolverhampton, Nottingham Forest - Brighton.

Từng chia nhau trấn giữ 2 trong 4 vị trí đầu bảng, nhưng Bournemouth và Sunderland đều không biết thắng là gì trong 3 vòng đấu gần đây, rớt xuống gần khu giữa bảng. Đêm nay, họ sẽ trực tiếp gặp nhau, với phần thưởng cho đội chiến thắng là vinh dự trở lại tốp 4, ít ra là trong 1 ngày. Ngôi sao Antoine Semenyo có kịp bình phục để trở lại đội hình Bournemouth hay không là câu hỏi lớn nhất liên quan đến cặp đấu này.

Trong khi đó, chiến lược "xoay tua đội hình" của HLV Pep Guardiola đã phản tác dụng, khiến Manchester City thua Leverkusen 0-2 ở Champions League hôm giữa tuần. Đấy là toan tính sai lầm của nhà cầm quân. Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng HLV Guardiola xem trọng vòng đấu đêm nay như thế nào. Ông dưỡng chân Erling Haaland, Phil Foden, Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias... dù đối thủ đêm nay chỉ là đội Leeds trong nhóm rớt hạng. Trận này mà không thắng thì hy vọng tranh ngôi vô địch của Manchester City coi như tan nát.