Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: Căng như dây đàn, Liverpool liệu có ‘sống sót’?

Kinh Thi
Kinh Thi
29/11/2025 07:43 GMT+7

Thua đến 6 trận trong 7 vòng gần đây, ĐKVĐ Liverpool đã rơi xuống nửa dưới của bảng xếp hạng. Thế nhưng, ở vị trí thứ 12, Liverpool vẫn có thể qua mặt đội đang hiện diện trong tốp 4 là Aston Villa, chỉ sau 1 trận.

Nói cách khác, cả 9 đội đang đứng từ vị trí thứ 4 đến 12 trong bảng xếp hạng hiện thời đều có thể hoán chuyển chỗ đứng cho nhau sau vòng đấu cuối tuần này, do khoảng cách tối đa giữa họ chỉ là 3 điểm.

Cả hai "ngựa ô" Bournemouth, Sunderland cùng với M.U và 3 đại diện Anh ở Champions League - Liverpool, Newcastle, Tottenham - đều đang nằm trong nhóm đội vừa nêu. Ba đội khác là Everton, Crystal Palace và Brighton. Đấy là chỉ mới nói về vòng đấu trước mắt. Nhìn xa hơn thì Liverpool còn có thể qua mặt cả đội đang đứng nhì bảng xếp hạng Chelsea chỉ sau 2 vòng, nếu kết quả 2 trận sắp tới diễn ra đúng như mong muốn của họ. Các đội khác cũng vậy. Vòng đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào giữa tuần sau. Giải Ngoại hạng Anh đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất hằng năm, với mỗi đội đều đá 9 trận chỉ trong 5 tuần (chưa kể cúp Liên đoàn và các cúp châu Âu).

Điều đáng lưu ý: do khoảng cách quá sít sao giữa 9 đội bóng vừa nêu, tất cả đều phải chắt chiu cơ hội khi có thể ghi thêm bàn thắng hoặc cố gắng không thủng lưới nữa. Tỷ số cụ thể, chứ không chỉ kết quả trận đấu, sẽ quyết định nhiều điều. Ở vòng vừa qua, tuy đều đá trên sân nhà, nhưng Liverpool thua Nottingham 0-3 trong khi M.U "chỉ" thua Everton 0-1. Hệ quả là M.U hiện đứng trên Liverpool đến 2 bậc, dù đồng điểm! Đấy cũng là khác biệt nhỏ nhoi giữa hai đội đang đứng trên và dưới lằn ranh trụ hạng, West Ham và Leeds, với khoảng cách 1 bàn trong chỉ số phụ.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất: Căng như dây đàn, Liverpool liệu có ‘sống sót’?- Ảnh 1.

Manchester City trông đợi vào tài săn bàn của Erling Haaland (giữa)

ẢNH: REUTERS

Thế so kè trong bảng xếp hạng làm cho các trận đấu tại giải Ngoại hạng từ nay đến cuối năm đều rất căng thẳng, bất kể tên tuổi hoặc vị thứ của các đội chạm trán với nhau. Tất nhiên, vẫn có những trận "đinh". Đặc biệt nhất ở vòng đấu cuối tuần này là trận "Super Sunday" - đội nhì bảng Chelsea tiếp đội đầu bảng Arsenal. Là đội đầu tiên trên quê hương bóng đá thi đấu ở đẳng cấp cao nhất đúng 100 mùa liên tiếp, Arsenal đang tràn đầy cơ hội vô địch, với khoảng cách 6 điểm trước Chelsea.

Các trận trong đêm thứ bảy (22 giờ ngày 29.11) là Manchester City - Leeds, Brentford - Burnley, Sunderland - Bournemouth và vào lúc 3 giờ ngày 30.11 là Everton - Newcastle, Tottenham - Fulham. M.U làm khách trên sân Crystal Palace trong trận đấu sớm của đêm chủ nhật (19 giờ ngày 30.11). Các trận còn lại (21 giờ 5 ngày 30.11) là West Ham - Liverpool, Aston Villa - Wolverhampton, Nottingham Forest - Brighton.

Từng chia nhau trấn giữ 2 trong 4 vị trí đầu bảng, nhưng Bournemouth và Sunderland đều không biết thắng là gì trong 3 vòng đấu gần đây, rớt xuống gần khu giữa bảng. Đêm nay, họ sẽ trực tiếp gặp nhau, với phần thưởng cho đội chiến thắng là vinh dự trở lại tốp 4, ít ra là trong 1 ngày. Ngôi sao Antoine Semenyo có kịp bình phục để trở lại đội hình Bournemouth hay không là câu hỏi lớn nhất liên quan đến cặp đấu này.

Trong khi đó, chiến lược "xoay tua đội hình" của HLV Pep Guardiola đã phản tác dụng, khiến Manchester City thua Leverkusen 0-2 ở Champions League hôm giữa tuần. Đấy là toan tính sai lầm của nhà cầm quân. Tuy nhiên, điều đó nói lên rằng HLV Guardiola xem trọng vòng đấu đêm nay như thế nào. Ông dưỡng chân Erling Haaland, Phil Foden, Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias... dù đối thủ đêm nay chỉ là đội Leeds trong nhóm rớt hạng. Trận này mà không thắng thì hy vọng tranh ngôi vô địch của Manchester City coi như tan nát.

Tin liên quan

Arsenal áp đảo hoàn toàn, thắng đậm Tottenham: Liverpool bị ‘hít khói’ trong cuộc đua vô địch

Arsenal áp đảo hoàn toàn, thắng đậm Tottenham: Liverpool bị ‘hít khói’ trong cuộc đua vô địch

Arsenal đang có những bước tiến mạnh mẽ trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 khi đánh bại Tottenham 4-1 ở trận đấu thuộc vòng 12, diễn ra đêm 23.11.

Liverpool rệu rã, thua thảm 0-3 ở hai trận liên tiếp: ‘HLV Arne Slot sắp bị sa thải'

Hàng thủ thảm họa, Liverpool thua tan nát Man City: HLV Slot bị chỉ trích dữ dội

Khám phá thêm chủ đề

Ngoại hạng Anh Liverpool Aston Villa BOURNEMOUTH Erling Haaland Manchester City
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận