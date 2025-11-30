Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Sốc: Bùi Vĩ Hào, Trần Thành Trung và sao trẻ 1,95 m của HAGL bị loại khỏi U.23 Việt Nam

Linh Nhi
Linh Nhi
30/11/2025 09:12 GMT+7

Ngày 29.11, HLV Kim Sang-sik chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội U.23 Việt Nam dự SEA Games 33. Trần Thành Trung, Đinh Quang Kiệt là 2 trong số 5 cầu thủ phải nói lời chia tay.

Trong cuộc họp nội bộ, đội U.23 Việt Nam nói lời chia tay với 5 cầu thủ là Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt (CLB Ninh Bình), Đinh Quang Kiệt (HAGL) và Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM), Lê Văn Hà (CLB Hà Nội).

Quyết định của HLV Kim Sang-sik gây sốc, nhất là việc loại Vĩ Hào. Thành Trung còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Đức Việt không được thi đấu nhiều ở mùa giải này. Quang Kiệt có chiều cao khủng 1,95 m nhưng lại vấp phải những đối thủ cạnh tranh cùng vị trí quá mạnh.

Sốc: Bùi Vĩ Hào, Trần Thành Trung và sao trẻ 1,95 m của HAGL bị loại khỏi U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Thành Trung chưa bắt nhịp tốt với các đồng đội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sốc: Bùi Vĩ Hào, Trần Thành Trung và sao trẻ 1,95 m của HAGL bị loại khỏi U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Quang Kiệt không được thi đấu ở CFA Team China 2025, cho thấy anh chưa thể cạnh tranh với Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh hay Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cũng động viên các cầu thủ không có cơ hội dự SEA Games 33. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong học trò không nản chí, tiếp tục nỗ lực tập luyện để có thể thử sức lại một lần nữa, tìm kiếm cơ hội dự VCK U.23 châu Á 2026.

Ngày 30.11, đội U.23 Việt Nam rời phường Bà Rịa (TP.HCM), đóng quân gần sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị di chuyển sang Thái Lan vào trưa ngày 1.12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đá trận ra quân gặp Lào vào lúc 16 giờ ngày 3.12 trên sân Rajamangala. Mục tiêu của đội U.23 Việt Nam là giành chiến thắng và ghi nhiều bàn để chiếm lợi thế trước cuộc đối đầu Malaysia. 

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33 Kim Sang-sik
