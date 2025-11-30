Sốc: Bùi Vĩ Hào, Trần Thành Trung và sao trẻ 1,95 m của HAGL bị loại khỏi U.23 Việt Nam

Trong cuộc họp nội bộ, đội U.23 Việt Nam nói lời chia tay với 5 cầu thủ là Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt (CLB Ninh Bình), Đinh Quang Kiệt (HAGL) và Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM), Lê Văn Hà (CLB Hà Nội).

Quyết định của HLV Kim Sang-sik gây sốc, nhất là việc loại Vĩ Hào. Thành Trung còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Đức Việt không được thi đấu nhiều ở mùa giải này. Quang Kiệt có chiều cao khủng 1,95 m nhưng lại vấp phải những đối thủ cạnh tranh cùng vị trí quá mạnh.

Thành Trung chưa bắt nhịp tốt với các đồng đội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quang Kiệt không được thi đấu ở CFA Team China 2025, cho thấy anh chưa thể cạnh tranh với Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh hay Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cũng động viên các cầu thủ không có cơ hội dự SEA Games 33. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong học trò không nản chí, tiếp tục nỗ lực tập luyện để có thể thử sức lại một lần nữa, tìm kiếm cơ hội dự VCK U.23 châu Á 2026.

Ngày 30.11, đội U.23 Việt Nam rời phường Bà Rịa (TP.HCM), đóng quân gần sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị di chuyển sang Thái Lan vào trưa ngày 1.12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đá trận ra quân gặp Lào vào lúc 16 giờ ngày 3.12 trên sân Rajamangala. Mục tiêu của đội U.23 Việt Nam là giành chiến thắng và ghi nhiều bàn để chiếm lợi thế trước cuộc đối đầu Malaysia.