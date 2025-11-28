Công Phượng trở về thăm HAGL, ký ức xưa dội về…

Công Phượng về 'nhà'

Chiều 28.11, Công Phượng đã trở về thăm đại bản doanh của HAGL ở Hàm Rồng.

Chân sút 30 tuổi trở lại nơi anh đã viết nên những chương đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ, từ khi còn là thiếu niên chập chững gia nhập Học viện bóng đá HAGL JMG, đến khi bước lên U.19 Việt Nam, tạo nên thế hệ trình diễn thứ bóng đá đẹp làm ngây ngất bao thế hệ khán giả, rồi trở thành thành viên đội một HAGL.

Với chàng trai đã bắt đầu con đường bóng đá trên đôi chân trần, dưới bàn tay dìu dắt của HLV Guillaume Graechen, HAGL như ngôi nhà thứ hai. Cầu thủ sinh năm 1995 cho biết, trên đường về thăm ba mẹ ở Nghệ An, anh đã thăm bà con và học viện, thăm các thầy và học viên.

Công Phượng về thăm Học viện HAGL ẢNH: CLB HAGL

Công Phượng gắn bó với đội một HAGL từ năm 2015 đến hết mùa giải 2022. Xen lẫn quãng thời gian 8 năm cống hiến, cầu thủ mang áo số 10 từng xuất ngoại theo dạng cho mượn đến các đội Mito Hollyhock (2016), Incheon United, Sint-Truidense (cùng trong năm 2019), sau đó lại chơi cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn ở mùa 2020. Đỉnh cao của Công Phượng là ở HAGL mùa giải 2018 với 12 bàn thắng tại V-League. Đây cũng là mùa bóng bùng nổ nhất của tiền vệ tấn công xứ Nghệ.

Công Phượng chia tay HAGL cuối năm 2022 để sang Nhật Bản khoác áo Yokohama FC. Tuy nhiên, sau 2 mùa giải không được thi đấu, Công Phượng hồi hương, khoác áo Trường Tươi Đồng Nai.

Tại đội bóng Đông Nam bộ, Công Phượng ghi 7 bàn ở hạng nhất mùa trước, góp công giúp đội lần đầu lọt vào trận play-off thăng hạng. Song, thất bại 0-2 trước Đà Nẵng khiến Đồng Nai lỡ hẹn V-League.

Mùa này, Công Phượng vắng mặt từ đầu giải do chấn thương, song Đồng Nai vẫn bất bại 7 trận (thắng 5, hòa 2) để dẫn đầu sân chơi hạng nhất.



