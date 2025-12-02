Lời nguyền thua trận đầu tiên tại SEA Games ám ảnh bóng đá Malaysia

Vì sao U.23 Malaysia lo lắng?

Trả lời phỏng vấn nhà báo Fina Nasrom của Astro Arena ngày 1.12, HLV Nafuzi Zain cho biết, dù đội U.23 Malaysia hạ quyết tâm tạo bất ngờ lớn tại SEA Games 33, nhưng đến nay ông rất lo lắng vì khả năng sẽ vắng đến 7 cầu thủ quan trọng ngay trận ra quân gặp đội U.23 Lào (lúc 16 giờ ngày 6.12). Lý do, các CLB ở Super League vẫn chưa đồng ý nhả quân cho đội tuyển khi các giải đấu vẫn đang diễn ra.

HLV Nafuzi Zain của đội tuyển U.23 Malaysia ẢNH: AFP

"Trong hai giải đấu trước, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn do thất bại ở ngay trận đấu đầu tiên. Tôi nghĩ trận đấu đầu tiên là trận đấu quan trọng để giành 3 điểm, mở ra cơ hội lọt vào vòng tiếp theo.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cần những cầu thủ tốt nhất để giải quyết một cách tốt nhất ở trận gặp U.23 Lào, trước khi thi đấu trận thứ hai (gặp U.23 Việt Nam lúc 16 giờ ngày 11.12). Điều này cũng quan trọng đối với chúng tôi về mặt chuẩn bị, bởi vì trong hai giải đấu trước (U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á), chúng tôi đã không gặp phải những khó khăn như hiện tại", HLV Nafuzi Zain bày tỏ.

Tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á (tháng 7) và vòng loại U.23 châu Á (tháng 9), U.23 Malaysia ra quân đều thua, lần lượt trước U.23 Philippines tỷ số 0-2 và U.23 Li Băng tỷ số 0-1, khiến sau đó họ đều bị loại ngay vòng bảng cả 2 giải đấu.

Đến SEA Games 33, U.23 Malaysia chịu nhiều áp lực vì vụ bê bối nhập tịch "lậu" và CLB không nhả quân, khiến đội bóng của HLV Nafuzi Zain rơi vào tình cảnh 25 cầu thủ triệu tập vẫn chưa có đầy đủ.

Tin tích cực cho HLV Nafuzi Zain là 2 cầu thủ quan trọng gồm hậu vệ Ubaidullah Shamsul của CLB Terengganu FC và tiền đạo Aliff Izwan (Selangor FC) đã có mặt. Trong khi tiền đạo Fergus Tierney của Sabah FC vẫn chưa đến, khi CLB này vẫn chưa đồng ý nhả quân vì còn thi đấu trận chung kết Cúp FA Malaysia.

HLV Nafuzi Zain cho biết, ông không gọi cầu thủ khác thay thế, vì các cầu thủ triệu tập thi đấu cho các CLB ở giải Super League có kinh nghiệm hơn. Vì vậy, ông vẫn hy vọng từng thời điểm, nếu cầu thủ chưa thi đấu cho CLB, như Fergus Tierney của Sabah FC (phải đến ngày 14.12 mới thi đấu chung kết), sẽ được tập trung đội tuyển U.23 Malaysia và thi đấu trước mắt là trận gặp U.23 Lào.

Đội U.23 Indonesia (áo đỏ) triệu tập đội hình mạnh nhất có thể dự SEA Games 33, bao gồm cầu thủ nhập tịch và thần đồng Marselino Ferdinan Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cho đến ngày 2.12, U.23 Malaysia vẫn chưa gút danh sách 23 cầu thủ thi đấu tại SEA Games 33. Nhiều khả năng phải sát ngày lên đường sang Bangkok (Thái Lan), dự kiến ngày 4 hoặc ngày 5.12, HLV Nafuzi Zain mới gút danh sách sau khi đàm phán với các CLB về trường hợp các cầu thủ có được cho lên đội tuyển U.23 hay không.